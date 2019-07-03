【中美貿易戰】白宮顧問強調有限放寬 華為仍禁參與美5G建設

（華盛頓3日訊）美國總統特朗普上周在G20峰會宣布放鬆對華為的禁令，引發美國政界的強烈抨擊，擔心會威脅美國國安。繼美國白宮經濟顧問庫德洛之後，美國國家貿易委員會主任納瓦羅亦澄清，美國對華為和5G的政策仍不變，華為仍在“實體名單”上。

也是白宮顧問的納瓦羅接受美國CNBC財經新聞台訪問時說，美國對華為5G設備的政策沒有改變，“在一項大規模的貿易協議背景下，美國在華為問題上做出的任何讓步都是微不足道的。”

任正非稱影響有限

對於特朗普容許美國廠商向華為出售晶片，納瓦羅回應時強調，所涉及的均為低技術項目，不會影響到美國國安，相信所出售的晶片每年總值不到10億美元（約41億令吉）。

另一方面，華為創始人任正非昨天接受《金融時報》訪問時表示，美方為華為鬆綁一事上，對公司沒有很大影響，因為華為已經作出調整應對美國。他又指，特朗普的聲明對美企是件好事，而華為亦樂意繼續向美方購買晶片等貨品。

明年取消外資持股限制 李克強：中國深化金融業開放

（大連3日訊）中美貿易戰稍為緩和後，中國重申加大開放的承諾。中國總理李克強昨天表示，中國將於2020年，提前一年取消對證券公司、基金管理公司、期貨公司、壽險公司等金融領域的外資持股比例限制，並將平等對待國企、民企和外資企業。

李克強在第13屆夏季達沃斯論壇致辭稱:“在金融業和服務業領域，我們決定深化金融業和現代服務業開放，開放的步伐不僅不會停，且會不斷地加快。”

汽車業放寬限制

除了金融業外，李克強表示，中國將深化製造業開放，落實汽車領域放寬外資股比限制等措施，支持外資投向電子信息、裝備製造、醫藥、新材料等先進製造領域和中西部地區，在自用設備進口、企業所得稅、土地供應等方面給予優惠待遇，為各類所有制企業、內外資企業打造一視同仁、公平競爭的市場環境。