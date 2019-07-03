【港反修例示威】網傳林鄭要求解放軍助清場 港府否認斥報導失實





（香港3日訊）香港反對修訂《逃犯條例》示威者週一晚衝擊並佔領立法會，警方周二凌晨站開清場，迅速收復立法會。有媒體爆料指，特首林鄭月娥曾要求駐港解放軍協助處理沖突，港府發表聲明，鄭重否認絕無其事。對於有關媒體的失實報導，深表遺憾。

在此前，中環海濱一幅0.3公頃土地上月29日起列為軍事用地，香港政府將部分地皮移交給解放軍駐香港部隊作為軍用碼頭，被指如同“割地送中”。結果在法例生效前夕引起一場深夜示威，警方迅速清場趕走示威者。

因此，周一出現的激烈示威，屢傳政府要求駐港解放軍出動平亂，甚至有網民言之鑿鑿，更有人在社交平臺貼出解放軍開動軍車的照片。

解放軍上周曾演習救援

事實上，解放軍近期確實有出動。據中國《軍報》報導指，駐港解放軍上周三於香港海域進行聯合海空演練，模擬出現可疑船只時營救人質。當日陸海空各分隊模擬收到緊急命令，裝載物資的艦艇緊急備航，在半小時抵達香港海域進行搜尋“可疑船只”，營救墜海人質的行動。

參與演練的指揮大隊長祝勇華表示，“做好演練，有助於協助香港特區政府保護市民生命財產安全。”

暴力示威可判監10年 警掌握10人罪證

香港警方已就涉及反修例的連串暴力事件，包括網上欺淩、沖擊各政府部門，包括立法會，以及包圍警察總部、政府總部等，已掌握至少10人的罪證，即將采取拘捕行動。

執業律師龔靜儀指，周一晚沖擊立法會明顯含有暴力成分，大批示威者已犯下《公安條例》的非法集結；而用鐵枝等擊毀玻璃門屬暴力行徑，破壞社會安寧，可被控暴動罪。她強調，並非只有帶頭人才會被控，“在旁叫囂加油、沖進去的都一樣有罪。”

聲援衝擊者同樣有罪

在沖擊期間，有示威者向警察投擲不明液體造成多名警員受傷，龔靜儀指相關人士可被控告“意圖造成身體嚴重傷害罪”，一旦定罪，最高可被判終身監禁。

對於示威者用黑色噴漆塗污特區區徽，另一名律師陸偉雄引用《國旗及國徽條例》及《區旗及區徽條例》指，任何人士玷污、故意侮辱國旗、國徽及區旗、區徽，最高刑罰可判監3年及罰款5萬港元（約2.6萬令吉）。

投腐液傷警可囚終身

此外，立法會主席梁君彥及前主席范徐麗泰的相片，被示威者丟到地上用硬物擊毀；部分人破壞閉路電視及其他設施，用黑色噴漆在主席臺後墻寫字，陸偉雄認為足以構成刑事毀壞罪行，最高可被監禁10年。