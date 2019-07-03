歐盟新屆領導層人選出爐 德女防長獲提名主席

（布魯塞爾3日訊）歐盟成員國領袖經過3天馬拉松式會議，就新一屆歐盟領袖人選達成共識。歐洲理事會主席圖斯克宣布，提名德國國防部長馮德萊恩接替容克，擔任歐盟委員會主席。新一屆歐洲議會將在本月15日投票確定任命。若獲通過，馮德萊恩將成為擔任歐盟委員會主席的首位女性。

另外，比利時首相米歇爾將成為歐洲理事會主席；國際貨幣基金組織總裁拉加德，獲提名為歐洲央行行長，她將暫停國際貨幣基金的職務，由第一副總裁利普頓擔任臨時總裁。至於歐盟外交與安全政策高級代表則由西班牙外長博雷利獲得提名。

歐委會首位女主席

各國早前就歐盟委員主席人選爭持不下，當中歐盟委員會現任第一副主席、荷蘭前外長蒂默曼斯的歐盟委員會主席提名，不獲多個東歐國家及意大利支持；而獲德國總理默克爾支持的歐洲議會議員韋伯，亦因為法國等國家反對，決定放棄角逐。

拉加德出掌歐央行

由於推舉過程無法達成共識，原定昨天召開的新一屆歐洲議會首次全體會議推遲至今天稍後舉行，並選出新一任議長。

米歇爾將於今年12月正式上任。而馮德萊恩和博雷利的提名，都須交到歐洲議會投票確認；至於拉加德任命，也需要歐洲理事會作正式決定，並要諮詢歐洲議會及歐洲央行管理委員會。

現年60歲的馮德萊恩，自2013年起擔任德國防長，是德國基民盟成員，被視為德國總理默克爾的親密盟友。

馮德萊恩在2017年慕尼黑安全會議上，曾對美國總統特朗普發表措辭嚴厲的講話，敦促美國珍視跨大西洋的關係，並提醒華府進行雙邊協商時不能踩在伙伴頭上，她未來會如何處理歐美等國際議題將受到關注。

新領導層不會讓步 對英脫歐立場不變

歐盟機構人選名單出爐後，現任歐洲理事會主席圖斯克表明，新領導層對英國脫歐協議的態度，不會有重大改變或讓步。

圖斯克強調，歐盟轉換領導層，不代表改變處理英國脫歐事務的手法。他認為，歐盟主要機構新領導層的態度，與現時歐盟處理英國脫歐協議及將來歐盟與英國關係的態度一致。

競逐英國保守黨黨魁的約翰遜及亨特表明，期望可以與歐盟重新談判脫歐協議。