竊賊假藉租屋偷走電器腳車 怡數民宿遭搬空





（怡保3日訊）民宿業者宜請注意，“民宿黨”竊匪使用新手法幹案，繳付訂金租下民宿後，伺機把民宿內的電器、腳車、相機等各類物品搬走。

怡保警方最近在怡保白蘭園逮捕4名竊匪，偵破7宗分別在白蘭園、安邦、甘榜喇叭、打捫發生的案件，包括2宗租民宿偷竊案件，起獲各案共71項失竊物品和1輛失竊轎車。

怡保警區主任莫哈末阿里助理總監今日在安邦警察局召開的記者會披露，竊匪預付100令吉或150令吉押底金，或使用其他人的駕駛執照等證件租下民宿後，進入屋內造案偷竊。

警捕4竊匪

他說，這些竊匪在預付押底金後，答應屋主將在數天內繳清租金，但不到數天就偷光屋內物品離開。

他指出，怡保在過去2年內並沒有發生民宿偷竊案件，惟最近竊匪卻使用這手法偷竊，而這也是最容易偷竊的手法。

他表示，有一些民宿業者急於取得租金，不理會出租給誰。對此，他們切勿急於出租民宿，必須取得足夠證件後才出租。

莫哈末阿里指出，在這7宗案件中，另4宗案件為破門入屋偷竊案，還有1宗是偷車案，被捕4名竊匪為1名華裔和3名巫裔，這4人互相認識，但各別分開造案。

他說，安邦警方先於6月24日展開一項“叩門行動”，在這花園區突擊一間住屋，逮捕該名華裔匪徒，經過盤問後，緊接著展開2項突擊行動，再逮捕3名巫裔竊匪，並且在屋內起獲失竊物品。

這名華裔竊匪42歲，無固定職業，有9項犯罪記錄，包括毒品案、偷竊案和破門入屋案。

3名巫裔竊匪中，其中一人29歲，無固定職業、無犯罪罪記錄；另一人26歲，無固定職業，有3項犯罪記錄，分別是欺騙案和毒品案；最後一名巫裔竊匪31歲，無職業，有3項犯罪記錄，分別是傷人案和毒品案。

莫哈末阿里表示，匪徒已經招認在偷竊後，將脫售賊贓，而這些案件的事主已經認出71項失竊的物品，這有利於警方查案，而警方將肯定會把他們控上法庭。

警方起獲的71項失竊物品包括電視機、螢幕、洗衣機、冰箱、風扇、打印機、錄影光碟放映機、腳車、相機、電飯煲、熨鬥、吉他等，這些物品與失竊轎車總值約4萬令吉。

尿檢顯示4人對冰毒呈現陽性反應，他們於6月30日延扣滿期，唯警方繼續向法庭申請延扣，以進一步查案。

出席記者會警官包括怡保副警區主任瑪祖基警監、怡保警區刑事罪案調查組主任拉西迪副警監、安邦警區長彼得。