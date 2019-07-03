國行炒外匯致虧百億美元案 劉偉強：列沒後續行動案件

（吉隆坡2日訊）首相署部長拿督劉偉強說，1990年代發生的“國行炒外匯交易導致百億美元虧損”事件已被列為“沒有後續行動”（NFA）案件。

他解釋，調查此事的皇家調查委員會秘書已向警方銷案。

“調查1990年代國行炒外匯交易虧損案的調查委員會報告已於2017年11月30日提呈國會，皇家調查委員會秘書在當天也針對當中可能涉嫌失信罪名一事，而向警方報案。”

“經過研究，這當中缺乏文件證據來證明這項指控，因為此事已發生超過25年，且當局也無法獲取原始文件，與此同時，皇家調查委員會秘書也已經向警方銷案，因此，此案已被列為'沒有後續行動'案件。”

他是針對巫統笨珍區國會議員拿督斯里阿末馬斯蘭志期7月1日的國會提問，作出書面回應。

阿末馬斯蘭是詢問在敦馬哈迪首次當首相任期內，即1990年代發生的國行炒外匯交易導致百億美元虧損事件的進展，以及政府何時會為一馬發展公司（1MDB） 、朝聖基金局、聯邦土地局（Felda）及人民信託局（MARA）等課題成立皇家調查委員會（RCI）。

納吉追問會否道歉退款 林吉祥暫不回應

前首相拿督斯裡納吉質問行動黨元老林吉祥，既然後者曾針對國行炒外彙交易導致百億美元虧損事件出書，那麼，隨著此案被列為“沒有後續行動”，後者會否向讀者道歉，並退款給買書的人士。

他通過面子書貼文指出，雖然林吉祥經常忙於巫統的事務，但他卻說不要加入巫統，因為他自認還有誠信及理智。

“如果他說自己還有誠信及理智，那麼，這位納吉事務部長（林吉祥）會否向所有買書的人士道歉及退款？”

他也揄揶多年來緊緊咬著此課題不放的林吉祥在皇家調查委員會作出決定後卻保持沉默。

“如果林吉祥現在承認他已經沒有理智，也因此忘記曾寫過這本書，那還不算遲，”

針對此事，林吉祥週二出席藝術和文學從業者聚餐後，被媒體追問此課題時則回應：“不要為這事感到擔憂，不是在這個場合（回答），其他場合。”

提及納吉指他在皇家調查委員會作出決定後卻保持沉默的問題時，他只重複說：“今晚是屬於藝術及文學的，我不要回應。”