夫企業被指在巴西古當設3化工廠 楊美盈擬起訴柔巫統

（吉隆坡2日讯）能源科艺及环境部长杨美盈措辞强烈的谴责柔佛巫统，政治化巴西古当空气污染事件，更放话要对柔佛巫统等散播不实消息者，采取必要的法律行动。

據了解，柔佛巫統官方臉書專頁是在今午4時30分左右，上載了一張以IOI化學工廠為背景，突出楊美盈及其丈夫李燿升的制圖，指控政府在巴西古當空氣污染事件中行動緩慢，主因是楊美盈丈夫的家族企業IOI集團，在巴西古當擁有3家化學工廠，分別包括IOI Pan Century Oleochemical、IOI Lipid Enzymetec及IOI Pan Century Edible Oil公司。

柔佛巫統同時在相關帖子上標記了楊美盈，並寫說：“喂，楊美盈，這是真的嗎？難怪遲遲才要行動，一下說奇怪，一下說（情況）特殊。”

不過，有關指控馬上引來楊美盈快速反擊。她於周二晚上7時30分於臉書發表簡短文告強調，柔佛巫統“毫無尊嚴”的言論，已侮辱了上百名來自各機構的政府官員。

她說，政府官員從早到晚都在忙碌工作，從不言倦地監督（污染物質）指標及分析數據，找出事件肇因，努力應對影嚮健康的巴西古當事件。

她披露，巫統政治化此事是可惡及卑鄙的行為，因為沒考慮到受影嚮孩童及父母的感受，及他們所遭受的痛苦。

“我將會對所有散播誹謗，及濫用言論自由的人採取法律行動。”