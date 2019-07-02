殺妻女藏屍9天遭揭發案 男子謊稱夫婦殉情







（新加坡2日訊）前房屋經紀新年前殘殺39歲孕妻及4歲女，藏屍9天后遭揭發，竟偽造字條向警方謊稱是夫婦兩要殉情。

41歲前房產經紀張錦興（譯音）於2017年1月20日，在兀蘭52通道第619座組屋六樓住家，涉謀殺懷孕6個月的妻子鐘佩珊（家庭主婦，39歲）及4歲女兒張芷寧，釀兩屍三命慘案。嫌凶藏屍9天后，罪行在大年初一被揭發，於醫院被控謀殺結髮八年的妻子。

這宗謀殺案今早開審，根據法庭文件，被告原本是有10多年經驗的房屋經紀，從2016年底通過友人介紹，加入一間室內設計公司，擔任銷售協調員一職。

被告從2015年開始，因市場不景氣，加上和妻子婚姻亮紅燈，他的收入驟降，不過個人及家庭開銷依然很大，因此負債累累，為還債還瞞著妻子出售屋子。

案發當天，被告和妻子爭吵氣極從主人房的浴室拿了條毛巾，趁妻子不注意，套住對方頸項，用力勒緊，直到她在掙扎15分鐘後沒了動靜。不過，他發現躺在床上的妻子尚有一口氣，又徒手掐住她，壓制15分鐘，直到她斷氣。

接著，他叫同在房內玩玩具和看電視的女兒到身前，背朝他坐在雙腿間，女兒聽話照做，被告就拿起同條毛巾，圈住女兒頸項，如同對妻子般花了10至15分鐘將她勒至奄奄一息，再徒手掐死她。殺了妻女後，他將兩人的屍體放置床上，伴屍九天才遭揭發。

錄供稱妻殺女兒後被他殺

而在東窗事發當天，他甚至向到場的警員撒謊，稱原要和妻子殉情，是妻子先殺了女兒，他再殺妻，他在之後調查中也延續了謊言，直到之後的口供才坦承謀殺兩人。

被告在返家搬演案發過程時，給警員一張手寫字條，並稱是妻子寫給岳父的自殺字條，也出示了另三張字條，稱是夫婦兩人有意殉情的字條，但說法最後被駁回。（人名譯音）

無法原諒妻出軌 懷疑女兒非親生

根據案情，被告在事發前積欠了幾個月的幼兒園費用，又覺得妻子應該工作負擔家庭開銷，加上對妻子數年前出軌一事一直無法原諒她，甚至懷疑女兒並非親生。

當時距離農曆新年還有一周，這對被告來說又是一筆開銷，他的債主一直催債，他只能撒謊說會還錢。

事發當天早上，被告的女兒已經換好衣服準備上幼稚園，但因校方催債，被告決定不帶她上學，進而因經濟問題與妻子爭吵。

被告致死妻女後伴屍期間，其朋友及公司女董事見他幾天沒上班，曾於23日上門找他，但敲門喊名字都沒人前來應門。

直至大年初一，被告的妻舅找不到妹妹而到被告家敲門，聞到屋內傳出類似煤氣味，趕緊報警。警方敲門數次沒人應門，民防部隊人員要強行撬開住家大門前，被告突然開門。

妻舅馬上大聲質問妹妹在哪裡，只見被告走上前，以冷靜和輕柔的聲音告訴妻舅，說妻子已經死了。

當警員在被告屋裡找到燒焦屍體時，詢問被告到底發生了什麼事，被告則以中文回說：“是我的錯”。

網搜如何自殺和製老鼠藥

被告用多種方法掩蓋屍臭味，企圖減緩屍體腐爛進度，並在伴屍期間上網搜尋自殺法和製老鼠藥。

被告在殺了妻子和女兒後，將兩具屍體並排在床上，先開主人房的冷氣，再將窗口密封，以減緩屍體腐爛進度，他也外出買空氣清香劑，以防臭味外漏。

被告聲稱，他在伴屍期間，與妻子和女兒屍體睡在同一張床上，除了買食物和空氣清新劑，他沒有踏出屋子一步。

他也稱在家裡會瀏覽網頁，看網上影片和睡覺來打發時間。

警方也從被告的筆電裡，找到他上網記錄。被告至少有28次，利用電腦搜尋自殺方式以及如何自製老鼠藥等。

試過割腕跳樓飲殺蟲劑等自殺

被告伴屍9天，期間多次嘗試割腕、跳海、吞班納杜、跳樓、吞殺蟲劑等自殺方式，但最終都沒成功。

被告稱在2017年1月20日至28日間，多次嘗試割腕以及吞班納杜（Panadol）了結生命，也有幾次想跳樓自殺，但因沒膽量而作罷。他一次嘗試吞殺蟲劑，但最後死不了，反而拉肚子。

當年1月28日大年初一，被告意識到自己找不到不帶家人去拜年的藉口，於是在當天早上11點，決定放火燒屍並自焚。

他在棉被上澆稀釋劑（thinner），然後到床上躺在妻子與女兒屍體旁，並在棉被上點火企圖自焚，不過由於被告感覺火焰太熱，過了幾秒時間，就從床上跳了下來。

被告看見火勢兇猛，就離開了家。他之後回到家裡發現屍體並未完全燒焦。

據警方現場觀察，被告女兒雙腳完全被燒，床褥嚴重燒焦。

加控誤殺孕妻致6月大胎兒死亡

除了殺害妻女的控狀外，控方今早在庭上加控，指被告誤殺妻子，進而導致腹中的六個月大男嬰死亡。

據觀察，今早身穿囚服的被告原本圓潤的身材明顯變瘦，剪短的頭髮已發白，不過精神不錯。

據觀察，控方在念出案情和開庭陳詞，提及案發過程時，被告神情鎮靜，一臉平靜。

控方在開庭陳詞中指出，被告是家裡的經濟支柱，曾是成功的房屋經紀，但在2015年後，因房屋市場減弱影響收入，在2016年10月，經朋友介紹到室內裝修設計公司當行銷員。

由於家裡開銷依舊龐大，加上被告有好賭惡習，每週會花數百元買萬字票，因此被告開始向同事借錢，欠卡債，就連女兒的學費也拖欠。

被告稱自己在2016年已累計12萬新元債務，還打算將屋子賣掉套現，而被告不敢將財務問題告訴妻子。