低息網貸又一騙 男子欲借8萬失3千







（吉隆坡2日訊）又一宗被網上低利率“貨款公司”吸引的騙案，銷售員不疑有詐，最終一分錢都沒借到，反被騙走逾3000令吉！

來自雪州巴生港口的34歲巫裔事主沙菲里丁因不堪受騙上當，同時也希望藉此經歷警惕大家，而在妻子的陪同下向馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜投訴，細述他被騙的經過。

他在記者會說，他是在上個月中，透過臉書一則廣告聯絡上該家“貸款公司”，隨後在上個月22日接獲一名巫裔男子的訊息，指該公司可提供他2.96%的低利率，讓他為之心動。

各種理由索取費用

他表示，以為提呈了對方所需的文件後可順利借到8萬令吉，未料老千先後以各種理由指示他支付了3080令吉費用後，食髓知味還一再索錢，令他頓時醒悟，此乃騙局。

他聲稱，根據對方提供的利率計算，他貸款8萬令吉若獲批，每月需分期付款888令吉，償還期是10年。

他因需要一筆現金裝修屋子和清還貸款，因此，便依據對方的指示將大馬卡副本、銀行戶頭結存賬單及工資單等文件全都提呈給對方提出申請。

“隔了2天后，我便接到該男子的電話，通知我貸款已獲批准，不過須付1280令吉作為訂金。由於得到對方提供的貸款批准信，我不疑有詐，便依據指示將指定數額轉賬到一名華裔男子名下的銀行戶頭。”

“對方也承諾，會在1小時後將我所需的款項存入我的銀行戶頭；不久後，突然有一名巫裔女子撥電來，指我的貸款在轉賬過程中出了狀況；除了必須要有一名擔保人外，我還需另付1800令吉的轉賬費。”

沙菲里丁說，他當時並不以為意，又依照指示將錢匯入一名巫裔女子名下的銀行戶頭；但問題卻沒有就此結束。

他表示，這之後又有一名自稱是貸款公司主管的男子來電，要求他再支付一筆3000令吉的稅務費，並解釋說，由於該公司代為處理的費用較低，否則他須承擔的稅務費是貸款數額的16%。

他直言，因對方一而再，再而三的索錢舉動令他起疑，頓時驚覺可能已遇上老千後，他馬上決定報警處理。

騙子不死心致電遊說借貸

沙菲里丁說，老千第3次向他索錢後不果後，還多次來電遊說他；對方為博取他的信任，還將已填上他姓名的支票照片發送給他，企圖減低他的防備心，誘他掉入陷阱。

他聲稱，為了支付該3080令吉的指定費用，他向身邊親友借錢，如今不但貸款被騙，還欠下親友一筆債務，背負了一家九口重擔的他，更是雪上加霜。

他也說，為達目的，老千仍鍥而不捨的拚命撥電給他，直至昨天他接起電話告知對方已報警處理時，老千不但不感害怕，還氣定神閒的挑戰他，將此事鬧上法庭。

針對上述個案，張天賜籲請民眾務必透過正規管道申請貸款，切勿貪圖便利或低利息而掉入網絡老千的陷阱。