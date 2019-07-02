【國會】希山慕丁：強制申報財產無意義 執政黨議員沒以身作則

巫統森波浪區國會議員拿督斯里希山慕丁認為，希望聯盟政府強制要求反對黨議員申報財產是毫無意義的做法，更何況執政黨議員也沒有以身作則。

他今日在國會走廊受詢時，直指執政黨至今還有12名議員仍未申報，以及22名議員沒有申報家人的財產，包括一名上議員副部長。

“反對黨議員不在政府，也不能做任何事及影響任何人，沒有理由要求反對黨議員也申報財產，除非是為了撒網式試探（fishing expedition）。”

“你們必須以身作則，證明你所做的真正透明，並讓公眾看到，因為掌權的是你們，不是我們。”

他說，反對黨議員可以接受反貪污委員會調查，可以向稅內陸收局報稅，但他不理解強制他們申報財產的目的何在。

“對我而言，這是毫無意義的。”

針對政府計劃修憲把投票法定年齡下調至18歲，希山慕丁表示他對此沒有強烈的感受，社交媒體正在很多方式下影響年輕人才是他所關心的。

他希望政府可以做更深入的研究，因為一旦決定了就沒有回頭路。

“我不是說我們的年輕人不負責任，而是如今有新的工具可以影響人及促使人變得情緒化，並於一天內就改變決定，這個例子在很多國家已經發生，所以，對這我們要怎樣管理？”下調投票法定年齡至18歲需要獲得三分二大多數國會議席支持修憲，希山慕丁說：“他們（希盟）必須說服我們，而我只是表達我個人看法。”