【納吉世紀審訊】證人不排除 有人復制簽名指示轉賬





（吉隆坡2日訊）SRC國際公司前非執行董事拿督蘇博雅欣聲稱，他不記得在任內所簽署過的所有文件，也不排除有人復制他的簽名，指示銀行進行數項巨額轉賬。

本案第42名證人蘇博今早繼續接受辯方首席辯護律師的交叉盤問時，被問到有關認同SRC公司前首席執行員聶法依沙，可能在紙本文件上偽造其簽名的問題。

他同意沙菲宜的推論，即2014年至2015年期間的17份“即時資金和證券電子轉賬系統（RENTAS）指示文件，他在紙本上的簽名和掃描版的簽名有所不同。

出現17次相同簽名

當沙菲宜告之掃描版本的文件上出現17次相同的簽名時，蘇博也感驚訝。

蘇博說，他沒在紙本文件上簽名，紙本文件上的簽名可能是偽造的，而且17份掃描版本文件上的簽名一致，不排除是被“複製和粘貼”在有關文件後交給銀行，並指示大馬伊斯蘭銀行允許SRC國際公司及其子公司Gandingan Mentari私人有限公司，及其企業社會責任夥伴Ihsan Perdana之間，進行數以百萬令吉的轉賬。

蘇博昨天接受主控官依薩尤索夫盤問時，指本身在2014年至2015年之間簽署這些文件，惟下午被沙菲宜交叉盤問時，認同是聶法依沙可能在有關文件上偽造其簽名，證詞出現矛盾。

蘇博今日則表示，他不可能記得任內簽署的所有或每份文件。

沙菲宜接著問到，“你是說，你不記得有簽署過這份特定文件，抑或是向你展示的所有文件？

蘇博則回應指，他不記得有簽署過投映機和熒幕上展示，志期2015年4月9日，指示轉賬300萬令吉給Gandingan Mentari私人有限公司的文件。

較後，沙菲宜利用投映機和熒幕，逐一展示其它指示轉賬文件，詢問蘇博是否記得簽署過有關文件，並用紙面版本和掃描版本進行比對。

蘇博認同有兩個版本的簽名不相配，他也同意沒在紙面版本的文件上簽名，上面的簽名可能是偽造的。

沙菲宜要求蘇博解釋，為何昨天說親自簽署有關文件：“誰讓你承認這些是你的簽名？拿督，小心你的答案，因為我有一個非常可靠消息來源，誰讓你這麼做？你為什麼不承認呢？”

蘇博則回應，他並沒遇到這樣狀況。

此時，沙菲宜又繼續追問他是否確定，大選結束後，不曾告訴反貪會，這些並不是你的簽名？。蘇博回答他已經不記得了。

沙菲宜也告訴蘇博雅欣，掃描版本的文件上出現17次相同簽名，蘇博回應說:“噢，17次啊。”

過後，沙菲宜向法官申請向蘇博展示反貪會在2018年向蘇博錄供的相關文件，以協助喚起後者記憶，獲法官同意。

提取文件放映機故障 “暫庭”2小時20分鐘

（吉隆坡2日訊）前首相拿督斯里納吉被控涉及SRC國際公司洗錢案，今日進入第31天審訊；惟控方為提取辯方所需的文件和復印，加上辯方“出動”的放映機又因技術故障，導致上午時段的審訊，“短暫休庭”超過了2小時20分鐘。

根據過往情況，一般上午時段的審訊，是從早上9時進行至中午1時，但今早的審訊中，法官卻三度宣布短暫休庭，在4個小時的審訊內，有超過一半的時間處於休庭狀態。

本案今早約9時10分開庭續審，繼昨日辯方在庭上“出動”放映機和大熒幕，向本案第42名證人蘇博雅欣展示簽名文件後，今早再次通過同樣作業模式，要求證人確認相關的簽署文件。

偏偏有關的放映機卻不知何故出現技術問題，因此，辯方只好要求暫時休庭10分鐘。

法庭在約15分鐘後復庭，由辯方繼續交叉盤問蘇博雅欣。

在交叉盤問進行了約1小時後，辯方首席律師丹斯里沙菲宜向法庭申請，表示要向蘇博雅欣展示反貪會在2018年向蘇博雅欣錄供的相關文件，但此舉遭控方反對。

惟法官莫哈末納茲蘭最終仍是批准辯方的上述申請。

主控官拿督希旦峇蘭副檢察司要求暫時休庭，因控方需前往位於法庭附近的反貪會辦公室提取相關文件。

有鑑於此，法官莫哈末納茲蘭再度宣布暫時休庭。

法庭隨後在上午11時50分複庭，惟控方此時卻告知法官，他們尚在復印從反貪會提取的相關文件，還需30至40分鐘的時間才能完成複印。

無計可施下，莫哈末納茲蘭惟有再度宣布休庭至中午12時30分。

較早之前，沙菲宜則向法官反映，在休庭期間，曾看見調查官和證人在法庭走廊聊天。

他解釋，雖然這不是密談，可能是在聊其他課題，但這是不應該的，因為他們都是證人。

“我交由法庭決定是否要跟進此事，也希望控方給予可提醒，避免再度發生狀況。”

是否允證人閱讀文件再舌戰

控方從反貪會取得相關文件及完成複印後，此案的審訊在中午12時34分複審，惟控辯方針對是否允許蘇博閱讀整份陳述文件或相關部分內容又進行了約20分鐘的“舌戰”。

沙菲宜認為，應允許蘇博閱讀整份陳述文件，但希旦峇蘭卻持反對立場，認為蘇博只閱讀SRC國際公司、Gandingan Mentari私人有限公司和Ihsan Perdana之間的RENTAS轉賬相關內容足矣。

法官納茲蘭詢問證人，他是否需閱讀完整的陳述內容來重溫記憶，不料蘇博竟回答：“我想，我需要休息一下。”。

蘇博較後聲稱，文件摘錄內容足以讓他回答辯方提出的問題；法官最終同意，會在休庭時，將完整的陳述文件提供給證人。