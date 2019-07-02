疑用手機看色情片受影響 12歲姦4歲

（華都牙也2日訊）疑用手機上網看色情片的影響下，12歲保姆兒子奸污4歲女童，人神共憤！

華都牙也警區主任阿末安南助理總監今天發文告透露，接獲受害者的母親投報，隨即逮捕了受害者保姆的12歲長子助查，扣留期從7月2日起至7月5日。

受害者從保姆家回家後向母親申訴私處疼痛，在母親追問下得知保姆的長子曾碰觸女兒私處，母親把她帶到診療所檢查後得悉女兒慘被性侵，到保姆家對質，興師問罪，該男童承認犯事。

“42歲的嫌犯母親共照顧8名年齡介於2歲至11歲的孩子，4歲的受害者自2017年10月照顧至今。嫌犯與妹妹及父母同住，經初步調查，案發地點是在嫌犯父母的房間。”

嫌犯共奸污女童3次

阿末安南表示，受害者無法清楚向母親敘述被性侵的過程，但根據受害者的說法，嫌犯曾脫下褲子，把“某些物體”放入她私處，造成疼痛。嫌犯前後共3次奸污女童，分別在齋戒月初（日期不確定）、5月31日及6月17日。

他說，醫生檢驗結果顯示，該女童的私處紅腫，有撕裂傷，處女膜破裂。

他說，警方將根據刑事法典376條文（與12歲以下女性發生性關系）調查此案。

阿末安南補充說，警方相信12歲嫌犯是用手機上網看色情片後，才幹下此獸行。

因此，他促請父母關注孩子瀏覽的網上內容，因為不當的內容會造成類似悲劇一再發生。