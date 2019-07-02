【港反修例示威】發射催淚彈 警強勢清場







（香港2日訊）香港立法會大樓昨晚遭反對修訂《逃犯條例》的示威民眾占領後，上千名鎮暴警察於今天凌晨以催淚彈強勢清場，示威群眾則迅速往外撤離。對於各界批評及譴責示威者衝擊、破壞立法會，有示威者今早致電電台節目，坦言衝擊破壞立法會是不對，但認為是政府迫他們走上這一步。

一名有自稱昨天曾參與示威、擔當支援角色的年輕人，致電港台節目，承認行動中有暴力行為是不對，但他強調，行動是政府迫出來，因為當局沒有聆聽民意、亦沒有回應訴求，令年輕人要承受風險。

控訴是被政府迫出來

示威者衝擊立法會行動由昨天下午1時許開始，至昨晚10時許，警方於臉書上載影片，預告將於短時間內到立法會大樓一帶清場，並警告若遇阻礙或反抗，將採取適當武力。

大部分示威者昨深夜11時47分已撤離立法會，僅剩3人堅持留守。至凌晨零時，警方到立法會外圍開始清場，並發射催淚彈，部分拒絕離開大樓的示威者由其他示威者合力抬走。

立法會經過示威者一夜占領後，大樓內遭大肆破壞，今早所見一片狼藉，立法會外更見垃圾山。

警方繼續封鎖大樓，全部出入口都有軍裝警員駐守，只有部分立法會職員能夠進入，記者和清潔工人都被拒絕入內。早上大批警員再到立法會內蒐證。

疑遺失大量電腦硬體

警方消息指，立法會秘書處疑遺失了大量電腦硬體及載有軟體的儲存器。有警員表示，警方搜證工作需時，暫時未知何時解封立法會。

突然撤出立法會 警否認設空城計

原在立法會駐守的警方在昨晚9時左右突然撤退，令示威者得以闖入。香港泛民派立法會議員張超雄質疑警方撤離是設下陷阱，香港中文大學政治與行政學系副教授周保松也質疑，警方使出空城計。

警務處長盧偉聰在記者會上則否認是刻意設陷阱，稱警方是因為示威者人數眾多，立法會大樓有燈熄滅，有示威者施放煙霧等原因，別無選擇之下暫時撤退。

盧偉聰指，警方守衛立法會大樓已近8小時，期間示威者一直用暴力的手段試圖闖入立法會。到晚上9時有一系列事件發生，令警方需要撤退。他指當時有多達3萬名示威者聚集立法會外，而警方在室內能選擇使用的武力非常有限。在沒辦法的情況下，唯有暫時撤離，全力部署重奪立法會的策略。

批目無法紀 誓究到底 林鄭堅拒下台

特首林鄭月娥今天清晨4時舉行記者會，強烈譴責示威者目無法紀行為，並表示政府一定會對違法行為追究到底。此外，她也再度表明不會下台。林鄭在記者會上，並無正面回應示威者提出的訴求。

中聯辦港澳辦譴責

她批評示威者以極暴力衝擊立法會，破壞大樓內的設施，亦有人以含毒性的化學粉末襲擊警員，這些行為有違香港的核心價值，她對違法暴力事件感到憤慨和痛心。

當被問及會否因事件下台，林鄭表示，她本人與律政司長鄭若驊、保安局長李家超已先後致歉，政府未來仍有很多工作需要處理，政府會用心聆聽各界聲音，包括年輕人的心聲。

另外，中國國務院港澳辦及中聯辦表示，對香港發生暴力衝擊立法會事件，予以強烈譴責，表示堅決支持特區政府和警方依法處理事件，並依法追究暴力犯罪者的刑事責任。港澳辦更批評這是對“一國兩制”的公然挑戰，中央政府堅決支持香港致府和警方依法履行職責。