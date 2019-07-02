【英超聯賽】切爾西2.3億買斷科瓦契奇 將簽約蘭帕德3年







（倫敦2日訊）多家英國媒體強調蘭帕德將成為切爾西新主帥，這位藍調傳奇將帶領球隊徵戰2019/20賽季。英媒稱切爾西已經與蘭帕德簽約3年，年薪為400萬英鎊（約2100萬令吉）。另一方面，切爾西以5000萬歐元（約2.3億令吉）買斷皇家馬德里的克羅地亞中場科瓦契奇（25歲)。上賽季科瓦契奇租借效力切爾西。

蘭帕德的合同中含有“爭四成功”的獎勵條款，獎金額高達100萬英鎊（約520萬令吉）。蘭帕德最快將在週三赴切爾西報到。蘭帕德是切爾西隊史頭號得分人物，曾效力藍調13年，在切爾西球迷心目中地位極高。

蘭帕德缺席德比季前訓練

在蘭帕德回歸切爾西一事上，他的現東家德比看上去更為積極。德比週一在官網表示同意蘭帕德缺席球隊近日的季前訓練，目的是讓他們的主帥可以更方便與切爾西談判。切爾西將向德比支付400萬英鎊的合同買斷金。

上賽季，蘭帕德在德比開啟教練生涯，成功率隊殺入英冠升級附加賽決賽。此次回到切爾西，蘭帕德將帶來助手莫里斯以及瓊斯。切爾西下賽季的目標並非爭冠，老闆阿布拉莫維奇給蘭帕德的任務只是爭前四。

另一方面，由於切爾西遭遇轉會禁令，科瓦契奇將成為切爾西明夏之前唯一一筆簽約。由於違規簽約小球員，切爾西被處罰不能在今年夏天和明年1月買入球員，但可以在科瓦契奇租借到期前買斷科瓦契奇。科瓦契奇和切爾西簽下一份5年的合同。據悉，即將成為切爾西新帥的蘭帕德也對這筆交易點頭。

加盟切爾西的科瓦契奇非常開心，他說：“上賽季我真的很享受在切爾西的時光，我在這里過得很舒心，也很喜歡倫敦和英超，很高興我被買斷，我們經歷成功的一年，奪得歐洲聯賽冠軍，希望未來的賽季我能做出更大的貢獻。”

上賽季，科瓦契奇在切爾西各項賽事出場51次，有2次助攻，幫助切爾西進入聯賽前四獲得下賽季的歐冠資格，同時還幫助切爾西奪得歐聯冠軍。

切爾西5人離隊 卡希爾伊瓜因在列

切爾西在官網證實，隊長卡希爾、伊瓜因、格林、愛德華多和斯克林這5名球員離開切爾西。

切爾西隊長卡希爾是和球隊合同到期後離隊。阿申納、西罕等球隊，都有意得到卡希爾。

伊瓜因今年1月租借加盟切爾西，但他的表現未能打動藍調，因此球隊不打算繼續留下他。

切爾西第三門將格林39歲了，愛德華多36歲了，他們都是門將，切爾西不準備繼續留下他們。小將斯科特如今21歲，但切爾西不準備繼續留下這位美國中場。