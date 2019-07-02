沙林毒劑包裹送上門？ 臉書總部4辦公樓緊急疏散

（洛杉磯2日訊）位於美國加州矽谷的臉書（facebook）總部，周一收到含有神經毒劑沙林的包裹。當局緊急撤離4棟建築內的人員，有兩名碰觸到包裹的人員須接受檢查。

綜合媒體報導，週一上午11點左右，FB位於矽谷的總部收到含有沙林毒劑的可疑包裹，郵件處理倉庫進行例行測試，發現檢測結果為陽性後，立刻啟動標準程序，疏散4棟辦公大樓的所有人員，並配合警方進行調查，聯邦調查局也已派員到場進行了解，目前尚未確認包裹來源，以及是否為反對FB的外部人士所為。

相關報導提到，有兩名人員接觸到這件可疑包裹，不過目前並未出現具體症狀，目前4棟大樓中已有3動恢復正常運作，FB方面也強調，員工的健康及安全是最重要的，若有進一步訊息將告知外界。

群網站巨擘“FB”近年來爭議不斷，遭控成為假消息的溫床，影響2016年美國總統大選結果。FB為此增設數千名“貼文審查員”，審查全球20億用戶的爭議貼文，不過審查守則標準不一、內容過時，外界擔心FB權力過大，極少的監督之下，犯下一方面縱容仇恨言論，另一方面又阻礙公眾討論的錯誤。

《紐時》更揭露，FB內部交給審查員一張“仇恨名單”，列出全世界散播仇恨、種族主義的極端組織，審查員只要看到任何讚揚、支持或是代表這些組織的貼文，就必須將其刪除。然而這些“仇恨名單”如何界定出來，卻是個大問題。

FB封鎖組織的標準，也可能偏向政府立場，例如FB在斯里蘭卡移除紀念內戰喪生的泰米爾（Tamil）族人的貼文，也不准斯里蘭卡人在FB上讚揚泰米爾叛軍，但斯里蘭卡的用戶卻能讚揚同樣犯下暴行的政府軍。

倫敦大學學院（University College London）斯里蘭卡專家克勞寧-佛曼（Kate Cronin-Furman）指出，FB的政策讓泰米爾族人無法紀念內戰，讓政府能夠強加其內戰的事件論述，鞏固泰米爾人的二等地位。

《紐時》指出，FB決定是否封鎖組織的決策，還可能影響該國民主選舉，侵害政黨競選曝光的機會。例如FB在巴基斯坦人不​​知情之下，嚴加監管“伊斯蘭神學者協會”（Jamiat Ulema-e-Islam）的貼文，另外一黨“伊斯蘭大會黨”（Jamaat-e-Islami）卻歸類為“良性”。