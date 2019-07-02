承包商將清理官邸燕巢 首長月杪或遷入蓮花苑





（檳城1日訊）位於中路的檳州首席部長官邸蓮花苑將在7月15日修復竣工，而在這之前，承包商會小心翼翼移走在正門屋樑下二度築巢的燕群。

檳州公共工程、基本設施及治水委員會主席再里爾說，這項修復工程耗資近105萬令吉，若一切順利，首席部長曹觀友及夫人陳蓮枝會在本月杪從浮羅住家遷入居住。

15日修復竣工

他今午與檳州公共工程局主任沙合布丁及工程師莫哈末那茲里等巡視檳首長官邸後召開記者會說，目前已將近100%完工。

“今年1月14日施工以來，最大的問題就是白蟻侵蝕，共發現2個有蟻后的蟻窩，需分3個層次徹底消滅，包括鑽洞、注射藥物及清除屋頂上的白蟻，以防止官邸建築被侵蝕。”

他說，官邸面積約8000平方呎，佔地約1萬5000平方呎，早在前首長敦林蒼祐時期，官邸工人宿舍已有人居住。

“我印象中敦林蒼祐住過這官邸，丹斯里許子根博士就沒有，而林冠英只住過一陣子。”

該官邸共有2層樓，樓下有大客廳、一間臥室、浴室及廚房，樓上有一間設有4道門的首長臥室及浴室，寬約625平方呎，另有2間較小的臥室、一間會議廳及家庭式客廳，以及2座樓梯。

工程修復實額是104萬9870令吉85仙，項目包括提升所有浴室、地面、牆壁、廚房、更新牆紙、安裝捲簾、維修屋樑及牆壁、拋光及重漆木質結構、更新及粉刷天花板、新建及維修舊家具、修飾走廊木結構、磨地磅和鐵器、更新電線、電話線及安裝網絡設施、電燈、路燈、風扇、空調、更新水管、熱水器及廚房設備等。

再里爾補充說，官邸旁的後建活動廳及鐵網籬笆，不在修復項目當中，日後會另有安排。