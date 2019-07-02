【港反逃犯條例】 漏夜召開記者會 林鄭拒下台 譴責暴力行為

























（香港2日訊）香港特首林鄭月娥今日凌晨4時，罕見地拉大隊在香港警察總部召開記者會。針對昨晚約9時，示威者撬開大半捲閘，衝入立法會的行為感到痛心，並譴責有關行為暴力，令人憤慨和震驚，強調將依法查辦到底。

香港保安局局長李家超指，示威者行為或已觸犯《公安條例》等一系列罪行；警務處處長盧偉聰批評相關行為令人髮指。

香港立法會昨晚上約9時，大批示威者撬開大半捲閘，衝入立法會內。隨著警方宣佈到立法會大樓清場，示威者在勸告下撤退。

林鄭月娥在記者會上說，“在過去的7月1日我們見到兩個完全不同的場面，一個是和平、理性的遊行，顯示出香港的自由，多元、包容的核心價值，另一個是令人痛心、震驚、違法的暴力場面。”

她還說，“這些目無法紀的暴力行為，嚴重影響香港法制的核心價值。我對此感到十分憤慨及痛心，並要予以強烈的譴責，我相信市民都有同感。”

林鄭月娥在記者會上還誓言要對她所說的違法行為追究到底。

現場媒體追問林鄭月娥是否有官員要下台，以示負責，她表示自己已在上月18日向市民真誠道歉，至於律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超也為修例工作不足衷心致歉。

她指希望透過改革管治風格，更用心聆聽吸納社會各界不同意見，特別是年輕人心聲，盡努力解決香港的問題。但她在記者會上拒絕回應有關撤回《逃犯條例》的問題。

林鄭月娥說，特區政府不是沒有回應抗議者訴求，但不能答應每一項要求。她說，《逃犯條例》的修例工作已被無限期暫停，到明年7月本屆立法會結束時，該條例將會失效。針對釋放所有被捕者的要求，她聲稱，香港是法治社會，不能未經調查就釋放涉嫌有暴力行為的人。

在立法會內宣讀5大訴求

示威民眾在立法會內宣讀5大訴求，包括“1、徹底撤回修例；2、收回暴動定義；3、撤銷對今為所有反送中抗爭者控罪；4、徹底追究警隊濫權情況；5、以行政命令解散立法會，立即實行雙真普選”。

民主派晚上緊急約見特首林鄭月娥，不過她以事忙、沒有時間為由拒絕會面。

較早前，大批示威者闖入立法會時，原駐守在內的警員並無攔阻闖入者。原本駐守立法會正門玻璃後的警員亦已離開。

闖入立法會的示威者愈來愈多，部份人破壞立法會內的設施，如投影機、圖書館入口的玻璃等，又有人在立法會內的牆身噴字。

有示威者把雨傘及鐵馬等運送入內，有者甚至在牆上扯下立法會歷任主席如梁君彥、範徐麗泰等的畫像，將之塗污及破壞；有人用噴漆塗黑牆上立法會標誌，又有示威者在立法會內拿走多箱杯麵。

議員跪求勿撞擊立法會

較早時，示威者以鐵支、鐵籠車等衝破立法會大樓玻璃門，拆毀立法會大樓外的防護欄鐵支，與警方對峙數小時，情況混亂，立法會大樓傍晚發出紅色警示，是歷來首次。

在七一遊行開始前數小時，示威者包圍其中一個立法會議會入口，部份示威者過後又以鐵籠車和鐵管衝破立法會玻璃。

多名泛民立法會議員加以製止，更有議員下跪哀求示威者，不要再將鐵籠車撞向立法會，但勸阻無效。議員郭家麒手部受傷。

警方多次以揚聲器警告，要求示威者停止衝擊，否則使用武力，又要求放下鐵支，示威者亦不理會。

警務處處長盧偉聰指出，昨日事件有15名警員送院，包括上午示威者在金鐘向警員投擲不知名液體，導致13名警員送院；下午就有2名警員吸入不明煙霧送院。警方後來檢驗氣體中粉末，證實為第四類危險品苯二胺，大量吸入可致皮膚和呼吸道嚴重燒傷。他指示威者的行動已超過和平集會底線，警方施放催淚煙，他對示威者行為予以最嚴厲譴責。