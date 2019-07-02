雪食肆禁主動提供吸管 納入更新執照條款

（沙亞南1日訊）掌管雪州環境、綠色工藝、科藝、革新及消費人事務的行政議員許來賢說，雪州禁餐飲店主動提供一次性塑料吸管政策今日開跑，州政府接下來將把這項附加條款，納入餐飲業者向地方政府申請更新明年度營業執照的條款中，以確保商家能身體力行。不過，州政府在2025年落實無塑大藍圖的階段前，都不會對沒有遵守限塑料吸管措施的商家執法開罰，以便讓人民有時間去適應無塑政策的變化。

他指出，州政府現階段是採取教育和規勸手法，鼓勵售賣餐飲的商家包括油站業者，在店內張貼不主動提供塑料吸管的通告，但若客人開口要求，業者仍可免費提供。

通過鼓勵教育灌輸醒覺意識

許來賢今天在沙亞南市長拿督哈里斯、副市長莫哈末拉希迪和秘書仄叻米等陪同下，走訪沙亞南商場內的食店，向業者和消費人曉以大義，說明州政府禁止食肆業者主動提供、或把塑料吸管置放在櫃台供索取的苦心。同時，他們也贈送竹制吸管予消費人為替代吸管，盼能獲雪州人民配合。

他說，州政府希望通過鼓勵和教育做法，灌輸商家及公眾醒覺意識，一同減少使用塑料吸管，減輕地球負擔。

“我們已指示雪州各官方機構，包括縣市議會內的食肆等以身作則，即日起不再主動提供塑料吸管。我們也鼓勵消費人使用紙制、竹制和不鏽鋼吸管來取代塑料吸管。”

許來賢不諱言各地方政府較後會有系列配合限塑料吸管的運動，或提供免費海報予食肆張貼。

他形容，若以大馬3200萬人口當中，每天有10%的人使用一枝塑料吸管，等同每日制造了320萬枝塑料吸管，每月則是近一億枝的驚人數量。