【反修例示威】港示威者佔領立法會 警深夜重兵清場







（香港1日訊）香港反對修訂《逃犯條例》的示威愈演愈烈，在7月1日香港回歸22週年這一天，示威者兵分多路行動，佔據金鐘政府總部和立法會大樓外的馬路，癱瘓交通，阻止官員和政要前往鄰近灣仔金紫荊廣場出席紀念香港主權轉移的升旗典禮，其後在下午包圍和衝擊立法會，議員試圖勸阻，反遭拉開或推倒，有議員受傷。

另一邊廂，之前發起兩次百萬人上街的香港民間人權陣線（民陣）下午發動七一大遊行，主題為“撤回惡法，林鄭下台”，終點由原來的政府總部外改為中環遮打道。

民陣召集人岑子杰稱，港府一直未正面回應示威者訴求，包括撤回《逃犯條例》修訂草案、不檢控被捕的示威者等，不能平息怨氣。

民陣再上街促撤例

在遊行開始前一小時，一批示威者包圍其中一個立法會議員入口，過後又以鐵籠車和鐵枝衝擊立法會大樓玻璃大門，警方估計約有1500人包圍立法會。

多名泛民立法會議員制止，更有議員下跪哀求示威者，不要再將鐵籠車撞向立法會，但勸阻無效。

大批防暴警員在立法會內戒備，警方也多次以揚聲器警告，要求示威者停止沖擊，否則使用武力，示威者並無理會。隨後在晚上8時45分，示威者撬開鐵閘後，成功衝入立法會。示威者進入立法會後四處破壞及噴漆。

警方隨後在臉書預告，將於短時間內到立法會大樓一帶清場，如遇阻礙或反抗，警方將採取適當武力。警方亦呼籲無關的示威者應儘快離開立法會大樓一帶。

在午夜12時，數百名防爆警員持盾牌向示威者推進，並在防線發射多枚催淚彈清場及逮捕行動，而示威者也隨著後退。至截稿時，雙方依然在街上對峙著。

政府發言人表示，香港是法治社會，暴力行為向來不為社會所接受，警方將採取適當執法行動保障社會秩序和市民安全。