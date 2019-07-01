【國會】申報財產動議通過 資料將上傳反貪會官網

（吉隆坡1日訊）由首相署提呈的強制國會議員申報財產動議，今日下午在國會下議院以聲浪方式通過。 這表示即起至10月1日的3個月內，所有國會議員，包括反對黨議員，都得向議長和反貪污委員會呈交以宣誓方式申報財產的文件。

與此同時，反貪會將把議員提供的申報資料上傳到反貪會官網長達3個月。

反對黨議員雖然紛紛在參與辯論時表態反對，吊詭的是，他們並沒有在表決時發出“反對”的聲音。

國會下議院今日複會，負責法律事務的首相署部長拿督劉偉強便援引《議會常規》27（3）條文提呈一項特別動議，要求強制規定所有國會議員申報個人、配偶、21歲以下子女和受托人的財產。

較後為動議進行總結時，劉偉強說，提動議只是要求議員申報財產的第一步驟，因總檢察署正在草擬規定所有議員必須申報財產的法案，並預料會在下次國會會議提呈。

他說，當他於上週告知下議院議長拿督莫哈末阿里夫這項動議時，議長表示滿意，所以他提呈這項動議是符合程序。

他說，還有10名希盟國會議員仍未申報財產，包括剛加入希盟並於今日宣誓就職的黃詩怡。

“若反貪會在調查國會議員所申報財產資料並有理由懷疑時，當局將要求該名議員再次宣誓。”

虛報資料可監3年

劉偉強說，他針對一些國會議員和部長申報“零”財產做出瞭解時，獲知該名部長是因為在競選議員前，已將名下資產轉讓給子女，沒有汽車則是因為使用官車。”

“人民擁有知道國會議員收入與資產的知情權，這也符合希盟政府的競選宣言第14條文，同時也將讓人民受惠。”

劉偉強於上午提呈動時強調，若有國會議員違反指示，可被視為違反《議會常規》第80條文衊視國會，提交到國會特權委員會處置。

他補充，虛報財產資料的議員，將因為抵觸《1960年法定聲明法令》第3條文及《刑事法典》第199條文而被控，一旦罪成，可以被判坐牢3年及罰款。

昨天，劉偉強在一項活動上也表明，一旦動議通過，上議員也必須申報財產。

另外，劉偉強較後在國會走廊受詢時說，如果國會議員在這2年內增加或變賣財產，他們都可以向國會下議院申報。