阿茲敏：包括大型計劃復工 明年450億推4000發展

（布城1日訊）經濟事務部長拿督斯裡阿茲敏阿里說，政府明年將耗資450億令吉推動4000個發展計劃，以刺激國家經濟。

他指出，這些發展開銷會於接下來數年流入市場，並確保國內經濟持續強勁增長。

“連同數個大型計劃復工，這些措施會成為今年及來年經濟增長的驅動力。”

“當我們朝向吸引外國直接投資的目標之際，也需要同時促進國內投資。”

阿茲敏於今日在世界銀行馬來西亞經濟監督報告推介儀式及第十二個馬來西亞計劃啟動大會上如此指出。

開銷將流入市場

由於他目前身在奧地利出席第六屆石油輸出國家組織（OPEC）及非石油輸出國家組織部長級會議，因此他是通過預錄視頻致詞。

阿茲敏說，政府的這些努力會為馬來西亞經濟帶來實質價值，尤其是在創造就業機會、財富及擴大經濟蛋糕等方面。

他說，政府也進行重大改進減輕管理負擔，借此營造親商環境。

他指出，政府還有更多的工作要做，其中正在進行的是取消非關稅措施（NTM）。

“截至2018年，政府已檢視6個政府部門的668個非關稅措施，預估稅務執行費用達29億6000萬令吉，潛在成本節約達7億3900萬令吉。”

另外，阿茲敏說，經濟事務部會從經濟增權賦能、環境可持續性及社會再造3個層面擬定第十二個馬來西亞計劃（RMK12）。

他說，第十二個馬來西亞計劃會銜接第十一個馬來西亞計劃，根據“共享繁榮”理念為長期發展提供指南。

他指出，上述3個層面會互補，朝向馬來西亞“共享繁榮”的新發展模式，符合政府放眼於2030年達到可持續性發展目標的努力。

“這些層面會獲得強化政府原則和新政策工具的支持。”

另一方面，世界銀行馬來西亞、汶萊、菲律賓和泰國區董事瑪拉瓦立克說，世界銀行很高興見到在落實發展計劃過程中，馬來西亞政府更加注重誠信與良好施政，這是馬來西亞於未來幾年過度到發達國家的關鍵推動因素。

聯合國駐馬協調員史提方皮利斯納表示，馬來西亞專注在“可持續發展目標”，並以此作為發展的指南針，顯示不但以人本為中心，也顧及到環境、天然資源、多樣化的具體發展目標。(LMY)

基建包括學校醫院

代表阿茲敏出席的經濟事務部秘書長拿督賽夫安諾說，450億令吉的款項將作為興建基礎設施的基金，包括學校、橋樑、房屋及醫院等。

他在記者會上說，這些已獲得批准、遍佈全國的基建發展項目，將會一直持續至明年。

另一方面，針對7月1日起落實的含糖飲料稅，世界銀行集團高級經濟師裡察說，世界銀行歡迎馬來西亞政府實施這項徵稅。

“徵收含糖飲料稅是馬來西亞政府應對人們營養問題及癡肥問題的其中一項工具，而這可以改變人民飲食與消費行為。”