【國會】國會無人店開張 商品比市場便宜20%





（吉隆坡1日訊）全球第一家設立在國會的人工智能無人商店Ximplicity今日開張大吉，國會議員、員工和訪客如今可以在國會輕松且便捷的購買日常用品。

國會下議院副議長倪可敏說，在國會設立全球第一家人工智能無人商店是希望聯盟政府改革國會的其中一項努力，而把夢想成為現實，證明希盟以身作則，不是空談工業4.0。

只賣大馬產品

他出席無人商店開幕儀式後受詢時說，在中國及其他先進國家都有智能無人商店，但目前在馬來西亞則只在國會，而且只售賣馬來西亞制造的產品，協助打嚮本土品牌。

“由於不需要店員，經營成本較低，除了可以24小時營業，商店所售賣的商品價格比市場便宜20%”

設立在國會的無人便利商店，由馬來西亞科技公司Scientific Retail有限公司與中國智能無現金便利店先驅BingoBox中國合作開創，並由Scientific Retail提供科技支援。

Scientific Retail首席執行員黃雄彬說，智能商店是“新時代零售”的例子，既節省成本、更方便及安全，還可以協助商家減少對外勞的依賴。

出席者包括首相署部長拿督劉偉強、下議院議長拿督莫哈末阿里夫、下議院副議長拿督莫哈末拉昔、下議院秘書拿督羅斯米、企業發展部副部長拿督哈達南里、國會行政主任拿督卡密斯和Ximplicity有限公司首席執行員蔡明俊。