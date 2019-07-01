賴彩雲挑戰控狀完整性 地庭10日裁決

（吉隆坡1日訊）被控非法推廣直銷計劃的滿星雲集團創辦人拿督斯里賴彩雲及另兩名被告挑戰控方控狀完整性一案，地庭將於7月10日作出裁決。

賴彩雲與兩名被告，即該公司前董事王德福及董事蔡玲梅涉嫌違反直銷法及1993年反金字塔計劃法令第4（2）條文及27B條文，於5月8日遭貿消部提控上庭。

被告代表律師拿督拿督蘇萊曼阿都拉提到，有關罪行為法定罪行（statutory offence），因此控方須清楚列明及告知被告所犯的罪行，好讓辯護律師可準備抗辯。

控非法推廣直銷計劃

代表貿消部的主控官阿蒂卡副檢察司表示，3名被告所面對的控狀並沒缺陷，符合刑事程序法典152及153條文所闡明的條件。

她聲稱，控狀上的不規範（ketidakaturan）可在刑事程序法典第422條文（不尋常現像不影響法庭程序）下修改，在基本法上並無缺陷。

主控官也向法官說，控方不應將證據列入控狀內，並指控方會在審訊期間傳召證人以證明被告違反27（B）條文下的10個事項。

地庭法官瑪妮拉聆聽控辯雙方陳詞後提及，早前雖有民眾在兩項條文下被控，但卻是首次進入審訊階段，之前並無先例，她將參閱國會議案後，在下週裁決。

被告代表律師藍研綪則在庭外強調，此案並沒先例，因此控方應告訴其當事人，究竟有什麼法律上可被追究責任，辯方才能保護當事人的法律權利。

她說，政府在2016年加入反金字塔計劃法令，若控方沒給予明確說明，其當事人便不曉得究竟犯下什麼罪行。

她解釋，直銷法及1993年反金字塔計劃法令第4（2）條文的直銷定義包括郵購銷售（mail order sales）、上門推銷（door-to-door）及電子（electronic）銷售，其當事人究竟違反哪個類型直銷？

“在刑事程序法典第154條文下，控方沒列明詳情，就算其當事人違反其中一項條列，控方也須給予明確指示，讓被告清楚知道自己究竟犯了什麼罪。”

辯方律師包括楊錦成及法蒂瑪。

辯方要求聯審5案件

藍研綪聲稱，辯方已在6月25日向高庭提呈宣誓書，要求聯合審訊5宗案件，包括滿星雲集團、滿星雲（馬）集團及3名被告的案件，控方將在7月4日回應宣誓書。

這5宗案件都是因涉嫌違反直銷法及1993年反金字塔計劃法令第4（2）條文及27B條文，被貿消部帶上庭。

在直銷法及1993年反金字塔計劃法令第4（2）條文下，罪成可判處不超過25萬令吉，或監禁不超過5年或兩者兼施；若重犯罰款不超過50萬令吉，或監禁不超過10年或兩者兼施。

在相同法令的27B條文下，一旦罪成，可被罰款不少過50萬令吉或最多500萬令吉，或監禁不超過5年或兩者兼施；重犯則罰款不少過100萬令吉或最多1000萬令吉，或監禁不超過10年，或兩者兼施。