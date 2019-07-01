遺下孕妻 經理離奇斃命車內





（怡保1日訊）35歲電訊公司銷售經理昨晚被發現離奇斃命在車內，遺下懷孕3個月的妻子。由於剖驗報告指死因不明，死者的血液和尿液樣本被送往進行毒理測驗。

死者甘華輝來自怡保，他與孕妻已買了新房，本來打算孩子出世後就補辦婚禮及搬入新屋，豈料如今陰陽相隔。死者家人今日前來領屍時神情悲傷，妻子更是悲慟不已，淚灑當場。

昨日傍晚約6時，有路人在怡保新都店舖前的停車位發現死者躺在車裡不省人事，趕緊通知警方，警員抵達現場時證實死者已斃命。

妻懷孕3個月

死者妻子今日受訪時難掩悲痛，她透露，她和丈夫去年已經註冊，目前懷孕3個月，原本打算孩子生下後再補辦婚禮，沒想到如今一切成空。

她說，丈夫平日對她很好，與家人關係也無恙。她最後一次見到丈夫是上週四，最後一次手機微信通訊則是周六，丈夫只是表示自己要去談生意。

死者大哥甘砝郡則表示，死者在三兄弟中排行最小，一直都在怡保工作，經常出外埠跑生意，星期天工作屬正常。

他透露，死者生前與父親同住，死者的妻子則多數住在和豐娘家，兩人計劃孩子出世後才搬入新屋。如今，家屬打算為弟弟進行佛教葬禮，星期三出殯。

怡保警區主任莫哈末阿里指出，警方是昨日傍晚約6時接獲公眾投報，抵達現場時發現死者躺在前方乘客座上，已經斃命。

根據現場初步調查及目擊者訪問，警方沒有發現刑事元素。