【國會】一旦集會修正案通過 民眾可上街和平示威

（吉隆坡1日訊）國會下議院今日復會，內政部副部長拿督阿茲斯查曼隨即提呈《2019年和平集會修正法案》，建議修改多項備受爭議的條文，包括建議刪除“禁止街頭示威（street protest）條文。

這也意味著，國會一旦通過修正案，示威者將可以上街展開和平示威。

通知天數改成7天

此外，修正案也建議修改第9條文，將集會前通知警方的天數，從至少10天減至7天。不過，集會者依然必須在集會前向警方提出申請。

今日提呈國會的《2019年和平集會修正法案》闡明，隨著政府政策改變，政府認為，只要沒有威脅聯邦安全或公共秩序，人民有權在沒有武器下展開和平集會或在街頭示威。

法案也闡明，街頭示威也必須考量到其他人的權益與自由，因此，若街頭示威引發任何騷亂或涉及暴力行為，抑或刑事犯罪，涉及者將受到法律對付。

雖然和平集會法令於2011年制定後，曾於2012年修訂，卻依然充滿爭議點，包括必須在集會前至少10天通知警方、法令明文禁止街頭游行及示威、列明12個不準舉行集會的禁區，禁區方圓50米範圍同樣不得集會，以及非公民、15歲以下兒童不能參與集會，21歲以下者也不能舉行集會等規定。

騷亂暴力將受對付

2014年時，上訴庭曾作出標桿性裁決，即《2012年和平集會法令》9(5)條文——沒有於集會前10天通知警方違反《聯邦憲法》，因憲法10(1)(b)條文賦予人民和平集會的權力。

在這之前，多名希望聯盟領袖和議員，如前淨選盟2.0主席瑪麗亞陳、交通部長陸兆福、農業及農基工業部副部長沈志勤、人民公正黨副主席拉菲茲、斯迪亞旺沙區國會議員聶納茲米等都曾被控違反《2012年和平集會法令》。

雖然捍衛自由律師團及國際法律家委員會等組織，主張希盟政府直接廢除和平集會法令，但根據國會議程表，政府只會修法，不會廢除這個法令。

希盟政府在《希盟競選宣言》中承諾修正《2012年和平集會法令》，撤出不合理條文，以及修正《1997年刑事法典》中有關和平集會及傷害民主的活動條文。（LMY）