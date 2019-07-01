檳商家逢週一不再提供 無塑袋 習慣了

















（檳城／北海1日訊）經過10年的“苦口婆心”及潛移默化後，今日開跑的逢週一“無塑料袋”計劃順暢，大部分消費者皆已適應，自備環保袋購物，惟無吸管運動方面，僅有10%客戶主動配合，其餘者仍繼續向業者索取吸管。

檳州政府7月1日起下令商家逢週一不提供塑料袋。目前已在541家霸市、超市、便利店、便利超商、快餐店、油站、連鎖店、藥店及其他響應這項措施。當局州政府會用3個月進行監督，如反應欠佳，州政府將強制執法。

3個月進行監督

陽光零售連鎖集團總經理余錦明今日接受光明日報訪問時說，該公司旗下6所連鎖超市生意皆未受到這項措施影響，因為該公司過去10年已配合州政府號召，推行無塑料袋運動，很多顧客早已明白這是愛護環境的義務，並接受環保意識。

他指出，該公司今年4月杪重新推行無塑料袋運動，印製了10萬個容量約1至2公斤裝的環保袋，在各分行免費供應予客戶，送完為止。至於早前供應的2萬個不銹鋼吸管，已經送罄，主要目的是在於進一步提高民眾的環保醒覺，並相信消費者會慢慢適應，樂齡者更易接受。

“我們還會在下一輪供應10萬個免費環保袋，超商已減少訂購塑料袋是自然的現象，相信客戶也會漸漸適應下來，儘管如此，州政府對人民的教育性運動，理應不間斷，自幼從學校開始教育人民相關環保知識，也讓各行業商家全面配合，才能早日看到全民遵守的成效。”

他今早開始在6家分行張貼州政府供應的50張“週一無塑料袋”教育海報，以及其公司加印的無塑料袋環保傳單提高民眾醒覺。

拉惹烏達宜康省“放行”

下週一才開始無塑袋

在北海，記者發現宜康省北海拉惹烏達分行為方便顧客，顧客在這個星期依然能以20仙購買塑料袋，不過下周開始，週一就不再提供付錢買塑料袋的服務。

記者今早走訪宜康省超市拉惹烏達分行發現，多數民眾都會自備環保袋，至于沒有隨身攜帶環保袋者，則會把已付款的商品放在手推車內，或者直接用手提拿走，极少會索取或購買塑料袋。

部分民眾不習慣

宜康省拉惹烏達分行經理卡威古瑪接受光明日報電訪時說，該超市會配合州政府的計划，惟第一天落實無塑料袋日，部分民眾依然不習慣，因此，顧客依然能以20仙購買塑料袋，下周開始就不再提供這項服務。

卡威古瑪說，該超市已經開始實行無免費塑料袋日多時，長期光顧的顧客多數會自備環保袋，极少會購買塑料袋，除非是忘記或帶不夠環保袋，才會向收銀台購買塑料袋。