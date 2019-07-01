【中美貿易戰】放寬禁令非全面特赦 白宮顧問：華為續列黑名單





（華盛頓1日訊）美國總統特朗普上周六與中國國家主席習近平在日本大阪G20峰會期間會面後，宣佈將恢復向中國電訊設備商華為出售美國零部件，引起部份國會議員批評，認為不應放生華為，危害美國國家安全。白宮經濟顧問庫德洛昨天解釋，特朗普不會犧牲美國國家安全，華為仍然視作對美國國家安全的潛在威脅。

美國以華為設備危害美國國家安全為由，5月將華為列入俗稱貿易黑名單的“實體清單”，若美國公司欲向清單中的公司或個人出售或轉讓美國設備與技術，需獲得許可證。若設備與技術會損害美國國安或外交政策利益，許可證申請可能被拒。

解禁只限普及產品

特習會之後，特朗普宣佈解除對華為的部份禁令，美企可以再向華為出售不涉及國家安全的設備和技術，並將在周二討論是否把華為從出口管制“實體清單”除名。

並無隨團參與G20峰會的庫德洛，昨天接受美國媒體訪問時表示，商務部“很大可能”會向更多美國公司發出向華為出售產品的許可證。

短期內仍無法達貿協

庫德洛強調，這不是一次“大赦”，華為仍會在黑名單上，而額外發出的臨時許可證只涉及一些全球其他地方均可購買的產品，如晶片和軟件，而非牽涉國安的極敏感設備。

庫德洛表示，華為問題仍未解決，會在中美貿易談判重啟後討論。庫德洛也指出，美中貿易談判沒有時程表，談判可能“持續很長一段時間”。

他說，中美目前仍有很多尚未解決的議題，包括網絡攻擊、中國要求美國企業轉讓技術、中國政府對本國公司的補貼，以及美國向華為出售技術產品等。