卡迪耶欣：成功營運者 亞航有能力救馬航

（吉隆坡30日訊）資深媒體人拿督卡迪耶欣認為，被視為成功航空營運者的亞航有能力拯救瀕危的馬航。

他說，亞航有一個與馬航相似的元素，即長途臂膀──亞航X（亞航長程）。

“亞航擁有亞航X，最遠飛到吉達和其他國家，如日本、韓國和中國，所以它有這個經驗。”

“當然，它們的票價架構不同，所以它在這一方面有經驗，但它能否接管馬航，並將它變成廉航，或繼續保留馬航高級航空公司的定位，這取決於任何對馬航感興趣者。”

卡迪耶欣也是首相敦馬哈迪的媒體顧問；他是在詢及以廉航起家的亞航是否能同時經營高級航空及廉價航空一事時，如此告訴馬新社。

上週五，卡迪耶欣在臉書貼文建議，與其讓馬航這個大品牌終結，不如與亞航聯姻。

“在歐洲，有航空公司同時經營高級航空及廉航；許多歐美大航空公司也嘗試成立廉航，但通常不太成功。”

德國漢莎航空（Lufthansa）於2007年12月收購美國廉航捷藍航空（JetBlue）19%的股份，並與該公司簽署代碼共享協議。

這是自歐盟─美國開放領空協議於2008年生效以來，首家歐洲航空公司投資美國航空公司的大型投資，不過，漢莎航空於2015年脫售捷藍航空的股份。

針對馬航與亞航於2011年短暫聯姻的失敗經歷，卡迪耶欣指出，當時兩家航空公司交換股權協議的計劃最終破局是因為欠缺周詳考慮，以及面對公眾的巨大阻力。

“不過，這是多年前的事情了，現在情況已變，我們看到政府多番嘗試振興馬航，但大家普遍都認為馬航沒有起色，所以必須想辦法做點什麼。”

儘管如此，他說，亞航是否能經營好馬航的主流航空業務，以及該公司是否有興趣接手，這是馬航應該充分考慮的事情。

較早前，亞航集團首席執行員丹斯里東尼費南德斯表明，亞航無意接手馬航，目前專注發展科技業務。

詢及亞航與馬航聯姻會否導致本地航空出現壟斷，卡迪耶欣說，他相信短期內會出現亞航壟斷或亞航與馬印航空壟斷的情況。

東尼工作滿檔顧不及

“不過，現在航空公司要串通一氣及定價不容易，因為操縱價格是一種違規行為，我想我們現在對公平貿易有一定的保障。”

“可以肯定的是，兩家公司競爭的話，價格肯定不會比3家或以上公司競爭來得低廉。”

另外，Endau Analytics航空分析員蘇克尤索夫受訪時指出，東尼費南德斯目前不太可能收購馬航。

“因為東尼已公開表明，他已經工作滿檔自顧不暇，在現階段，我看不出亞航有什麼理由收購馬航。”