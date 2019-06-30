居者有其屋延長 首購族續豁免印花稅

（布城30日訊）為讓房屋首購族繼續享有免印花稅優惠，財政部宣佈“居者有其屋計劃”延長6個月至12月31日。

財政部長林冠英於今日發文告說，2019年財政預算案所宣佈的“居者有其屋計劃”，是房屋及地方政府部和馬來西亞房地產發展商公會合作的項目，原訂從1月1日開始至6月30日結束。

他說，房地產發展商公會連同沙巴房地產發展商公會和砂拉越房地產發展商公會全面投入的“居者有其屋計劃”，旨在協助首購族能夠以更便宜價格及成本買下人生的第一間房屋，同時解決房地產供應過剩的問題。

更便宜價格買屋

他說，國家產業資訊中心（NAPIC）報告指出，未售出住宅截至第四季度或2018年已增至3萬2313套，總價198億6000萬令吉。

“這反映了長期存在的問題，即房屋所有權，以及市場中房屋供需的不匹配。與2017年第四季度相比，未售出住宅單元數量增加30.6%，住宅單元價值則增長27.0%。”

林冠英說，政府為“居者有其屋計劃”提供免印花稅優惠，並結合房地產發展商提供的至少10%折扣優惠。

“‘居者有其屋計劃’推展以來受到公眾的熱烈歡迎，因為印花稅豁免獎勵和至少10%的折扣，能夠降低擁有一間房屋的成本，特別是對於從未擁有房屋的馬來西亞人來說，幫助甚大。”

他說，房屋與地方政府部長祖萊達響應房地產發展商公會的訴求，即把“居者有其屋計劃”的優惠期限延長6個月。

他說，祖萊達向財政部提出延長6個月優惠期限的要求，並已獲得財政部的接納。

“為提高馬來西亞人的擁房率，並達到減少滯銷房屋數目的，政府同意將‘居者有其屋計劃’再延長6個月，即從2019年7月1日至2019年12月31日為止。”

林冠英說，“居者有其屋計劃”適用於在房地產發展商公會、沙巴房地產發展商公會和砂拉越房地產發展商公會下註冊的房屋開發商。

“除了‘居者有其屋計劃’的激勵措施，政府還為房屋首購族提供激勵措施（不論購自房屋發展商或二手市場）。”

他說，那些打算從不在房地產發展商公會下註冊的發展商購買房產，或者在二手市場購屋的首購族，也可以在此激勵下申請印花稅免稅。

“居者有其屋計劃”豁免印花稅

房屋價格

房屋價格介於30萬令吉至250萬令吉，必須是購自發展商

．在馬房地產發展商公會、沙巴房地產發展商公會和砂拉越房地產發展商公會下註冊

．房屋銷售價格至少折扣10%

豁免印花稅

．地契轉讓

100%免印花稅的優惠僅限於房屋價值的首100萬令吉。剩餘價值以3%的稅率為準。

．貸款合約

整個貸款合約100%免印花稅

豁免期限

於2019年1月1日至2019年6月30日期間完成的買賣合約（SPA）