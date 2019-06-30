【中美貿易戰】反對解禁華為 美議員揚言立法管制

（華盛頓、北京30日訊）美國總統特朗普昨天在特習會後表態鬆綁華為禁令，引發美國政界強烈抨擊。國會兩黨重量級參議員表示，如果特朗普真的解除華為採購美國產品的禁令，將嚴重影響美國改變中國貿易不公的能力。共和黨參議員魯比奧誓言，禁令若解除，就通過立法重新恢復，讓總統無法否決。

魯比奧在推特發文說：“如果特朗普真的把解除對華為的限制，拿來當作貿易戰討價還價的籌碼，那麼國會會用立法的方式，把對華為的限制全部加回去”。有鑑於美國政府多個部門都把華為視為國安威脅，魯比奧相信，在共和、民主兩黨“同仇敵愾”下，相關法案會高票通過。他抨擊特朗普同意撤銷華為禁令，犯下極大錯誤。

抨特朗普犯大錯

參議院民主黨領袖舒默也在推特上提醒特朗普，指“華為是美國少數能拿來『改變中國不公平貿易行為』的有力的槓桿之一，如果特朗普軟腳退縮，會大幅降低美國改變中國不公平貿易作法的能力。”

《華郵》：鷹派成輸家

《華盛頓郵報》指出，中國與華為贏得這場戰役，在會談中得到幾乎想要的所有東西，美國華府對華鷹派及民主黨是輸家。

分析指，特朗普同意放寬對華為的限制，對華為來說是一大勝利。因為特朗普推翻幕僚、甚至是共和黨參議員的意見，這也意味特朗普願意讓華為成為貿易談判的一部分。

美80專家聯署公開信 吁特朗普勿與中國為敵

約80名美國的亞洲問題專家，包括前外交官及軍方將領，草擬了一份公開信，希望總統特朗普重新審視敵視中國的政策，警告這會損害美國利益及全球經濟。參與聯署包括美國前駐華大使芮效儉，以及曾任國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿的董雲裳。

公開信指，雖然中國最近的行為令他們深受困擾，但他們亦相信美國不少行動導致兩國關係惡化；美國把中國視為敵人及在全球經濟中孤立中國，會損害美國的國際角色和聲譽，並削弱所有國家的經濟利益。信中指，擔憂中國將取代美國成為全球領袖是過慮。

特朗普在2018年美國國家安全策略中，指中國是戰略競爭對手，正尋求取代美國成為全球最強力量。

美方多次出爾反爾 中官媒發文促警惕

對於特習會確認中美重啟貿易談判。中國官媒新華社、《人民日報》和《環球時報》今天也發文評論，新華社認為，重啟磋商意味中美經貿問題將回到正常軌道，但也強調磋商必須建立在平等和相互尊重基礎上，這是化解分歧的前提和路徑。行勝於言，如果沒有平等和相互尊重的具體行動，依然反覆變臉、漫天要價，重啟的磋商也不會有結果。

若變臉將無成果

《環球時報》說，中美經貿磋商重啟後的情況更為關鍵，因為美方過去有多次出爾反爾的表現，美國權力結構的複雜性、執政團隊內部的分歧、以及選舉遊戲的影響，都是美方變數多的原因。

《人民日報》亦指中美再次重啟經貿磋商，表明願意通過對話磋商尋找彼此都能接受的辦法來解決問題。問題是還要做到言必信，行必果。