板門店再添歷史性一刻 特朗普金正恩短敘











（首爾30日訊）美國總統特朗普昨天完成二十國集團（G20）峰會後，旋風式轉抵韓國訪問。他今天前往韓朝邊境非軍事區（DMZ）的板門店，與朝鮮最高領導人金正恩見面。他更跨越三八線踏進朝鮮境內，成首位訪問朝鮮的在任美國總統。

特朗普今早與韓國總統文在寅會談後，共同舉行聯合記者會，宣布會到板門店和金正恩短敘。

他說：“我們之間產生某種化學反應。我們將前往DMZ，可以打個招呼、握個手，然後打個招呼。自越南之後我們就沒見過面了。”

跨分界線進入朝鮮

特朗普昨天在推特發文，邀請金正恩前往非軍事區與他“握手和打招呼”，簡短會面兩分鐘。

朝鮮副外長崔善姬當時回應，特朗普的提議“非常有趣”，但指朝方未收到正式邀請。

特朗普與金正恩今年2月在河內舉行的峰會破局收場，雙方之後極少接觸。雖然平壤經常批評美方的立場，但特朗普與金正恩間有書信來往。

邀金正恩訪問白宮

特朗普指，非軍事區本來是“非常、非常危險”，但在他與金正恩在這裡首次會面後，所有危險已離開。他也向金正恩發出邀請，前往美國白宮訪問。

特金匆匆一會能否對達致朝鮮半島無核化起作用，分析家則有懷疑。河內特金二會破局是因為美朝對無核化定義有分歧、加上平壤堅持撤制裁。

政治風險諮詢機構“歐亞集團”亞洲區主任西曼指：“除非金正恩作出可信的無核化承諾，或者特朗普答應讓朝鮮保留一些核武……沒有共同目標，創造不了可行的路線圖。”

歷任美總統均曾到訪 克林頓曾踏上不歸橋

1953年韓朝簽署《朝鮮停戰協定》，將三八線劃設軍事分界線，建立一條長248公里、寬4公里的緩衝區，亦即是非軍事區。自美國前總統里根於1983年到訪停戰線後，歷任美國總統均曾到訪當地，但當中只有布什是以副總統身份到訪。

美國前總統克林頓於1993年到訪韓朝非軍事區時，稱該處為“全世界最可怕的地方”，表示“希望有一天人們能在這裏和平地走過。終有一天韓國會統一”。他當時踏上“不歸橋”後指，站崗的朝鮮哨兵與他“相互對望”，“對方對我的來訪反應平靜，令人鼓舞”。軍方指他走到橋中央，距離朝鮮邊境只有約30米，是當時最接近朝鮮邊境的美國總統。

見到男團EXO 伊萬卡樂壞了

日韓都是美國的重要同盟，但比起日本首相安倍晉三與美國總統特朗普之間的友情，韓國總統文在寅與特朗普顯然沒那麼熱絡。但在這次特朗普訪韓期間，文在寅效仿安倍“投其所好”的風格，對特朗普處處照顧。

特朗普昨晚赴青瓦台晚宴時，文在寅邀請了韓國男子天團EXO出面，向特朗普女兒伊萬卡送上簽名專輯。伊萬卡的孩子是EXO的粉絲，她今年2月在平昌冬奧會出席閉幕式後，也曾與EXO見面。伊萬卡不但獲得EXO附上親筆簽名的專輯，更在美國駐韓大使哈里斯掌機下，與EXO成員合照。

高球女將晤特朗普

晚宴也特意照顧特朗普的口味，主菜選擇了美國牛排，前菜為韓國傳統食物及迷你漢堡。

此外，文在寅還特意邀請韓國高爾夫頂級選手朴世莉，與特朗普交流。朴世莉曾多次奪得美國女子職業高爾夫球四大公開賽冠軍，特朗普還說她會成為他的球伴。

韓向朝送大米 料212萬人受惠

朝鮮近半數人口捱餓，韓國早前決定通過世界糧食計劃署向朝方提供5萬噸大米，希望幫該國紓緩糧食問題，預料將惠及212萬人。

韓國政府在上周五的南北合作推動議會會議中，審議過了“對朝糧援南北合作基金援助方案”，協助朝鮮的120個郡巿的212萬名弱勢社群，當中包括149.5萬名孕婦、哺乳期女性和嬰幼兒，會獲提供大米和營養補充食品，其餘62.5萬名受惠對象則為參與世糧署弱勢群體就業項目的殘疾人士和女性戶主的家庭。

根據聯合國糧農組織和世界糧食計劃署在今年5月發表的報告，朝鮮因發展核武和彈道導彈，受到國際制裁，經濟發展受限並長期缺糧，估計約有1000萬朝鮮人急需糧食，約佔總人口40%。