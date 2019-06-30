【美洲杯】點球戰逆襲淘汰烏拉圭 秘魯零射正進四強

（里約熱內盧30日訊）美洲杯8強賽上演一場爆冷之戰，秘魯在全場零射正的情況下成功將比賽拖入點球大戰，並以5比4神奇逆襲奪冠熱門烏拉圭，過去10年3次挺進美洲杯半決賽！

秘魯世界排名第21，本屆美洲杯他們跟巴西，委內瑞拉以及玻利維亞分在一組。小組賽3場下來，秘魯1勝1平1負，但末輪0比5慘敗給巴西，僅僅以小組第3的身份出線，面對世界排名高居第8的烏拉圭，沒有人看好他們能逆襲。

3進球被VAR取消

從比賽一開始，秘魯就處於被動挨打局面，但他們不僅頑強，而且運氣爆棚。第24分鐘，卡瓦尼浪費蘇亞雷斯的秒傳，門前1米將球踢飛，秘魯逃過一劫。

此後，烏拉圭在27，59和73分鐘3次破門，但VAR連續3次判罰烏拉圭球員越位在先，德阿拉斯卡埃塔、卡瓦尼和蘇亞雷斯的進球全部無效，堪稱美洲杯103年歷史上的一大奇景。

蘇牙唯一罰失點球

補時第3分鐘，德阿拉斯卡埃塔將球傳入禁區，蘇亞雷斯又錯失絕殺。要知道，秘魯全場僅僅3次射門，而且沒有一次射門命中門框內，反觀烏拉圭則是17次射門5次射正，在如此懸殊的對比下，秘魯卻把比賽拖入點球大戰。

更為神奇的是，蘇亞雷斯第一個主罰點球就被撲出，在此之前，他在國家隊已經連續打進10次點球，而秘魯則是頂住壓力，格雷羅、魯伊迪亞斯、尤頓、阿德文庫拉和弗洛雷斯5罰全中，5比4逆襲烏拉圭成功挺進四強。

半決賽惡鬥智利

終場哨響的一刻，秘魯全隊陷入瘋狂，狂奔擁抱慶祝如同奪冠一般，世界排名第21的他們，創造了本屆美洲杯的最大冷門！OPTA數據顯示，這是秘魯在1999年以後，又一次贏得點球大戰，20年神跡就此誕生。

而且，秘魯還是美洲杯四強釘子戶，過去4屆賽事一共3次進入四強！4天之後他們將要死磕衛冕冠軍智利，能否再次製造驚喜殺入最終決賽？我們拭目以待！

【主帥有話說】

塔瓦雷斯（烏拉圭主帥）

接受失敗後變更強

塔瓦雷斯賽后表示不會為輸球尋找任何藉口，球員們都應該學會如何消化失敗，而後蛻變得更強。

“這樣的結果讓我們失望不已，但是我們必須學會接受他。我們帶著獲勝的信念來到這裡，並且努力掌控比賽以贏得勝利，但結果並不如我們所願。更為重要的是，知道自己為何而失敗。”

“我們一點失誤很致命，那就是越位，本場比賽我們越位了七次，其中三次以進球告終。但我們沒有什麼借口，我也不想去評判任何事情，因為我們失利了，因為我們判斷出現失誤。”

“我更願意從另外一個角度去看問題，沒有哪一支球隊總是獲得勝利，也沒有哪一支球隊總是失敗，我們會繼續堅持我們的打法，在失敗中汲取更多並繼續成長。”

加雷卡（秘魯主帥）

有能力躋身決賽

加雷卡賽后盛讚秘魯球員的表現，並認為秘魯隊有能力挺進美洲杯決賽。

“這是一場艱難的比賽，尤其是面對烏拉圭這場的強旅。努力堅持比賽非常重要，而我們也成功做到了。”

“我認為，接下來對陣智利時，我們的表現會更好。智利是一支強旅，但我相信秘魯球員的能耐。我不清楚這樣是否足夠，但我知道我們很強，不夠面對任何對手。”