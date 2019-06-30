【第30屆金曲獎】 Jolin第一輪就OUT 林憶蓮15票奪歌后







（台北30日訊）《第30屆金曲獎》上週六（29日）舉行頒獎典禮，最受矚目的國語歌王、歌后分別由Leo王與林憶蓮出線，評審團主席陳珊妮指出，最佳國語男、女歌手獎都討論非常久，但都一輪投票就有了結果，女歌手部分最後聚焦在林憶蓮及蔡依林（Jolin），不過林憶蓮以“唱歌太完美了”，在16位參與投票的評審中囊括15票壓倒性票數奪下歌后。

陳珊妮指出，這組很快就投完票，因為林憶蓮唱歌太完美了，不管是中生代、新生代音樂人評審，大家一致認為能像林憶蓮做到這麼精準、有難度，是非常難做到的。

國語男歌手最後聚焦在Leo王與李榮浩，而Leo王贏在“相對比較自由、沒有框架”，以9票勝出，成為了首位嘻哈歌手的金曲歌王。至於李榮浩是否輸在太“迎合”金曲獎口味？陳珊妮認為這樣解讀會讓人誤會，畢竟李榮浩是進入最後一輪被評審充分討論的歌手，希望不要讓他傷心。

陳珊妮也透露，在所有獎項中，國語專輯討論最久，投票4輪，最後由孫盛希的《希遊記》以9票出線。年度專輯與年度歌曲要考量大眾共感與帶來的社會影響， Jolin的《Ugly Ugly Beauty》勝出原因，在於今年所有獎項中有很多悲傷氛圍與議題，但Jolin將這些東西以快樂的舞曲、用獨特的敘事角度去做療愈動作，讓這張專輯得到許多共鳴，這是很重要的勝出原因。年度歌曲《玫瑰少年》則毫無爭議，過去一年性別平權非常受到年輕人注意，加上葉永鋕事件，很需要被記錄。

對於《金曲30》得獎結過滿平均、沒有明顯大贏家，是否擔心被批“分豬肉”？陳珊妮強調，整個過程沒有這樣的情形。

金曲30得獎名單：

最佳年度專輯：蔡依林／《Ugly Beauty》

最佳國語專輯：《希遊記》／孫盛希

最佳國語女歌手：林憶蓮／《0》

最佳國語男歌手：Leo王／《無病呻吟有情抒情》

最佳專輯製作人：王雙駿／陳奕迅《LOVE》

最佳單曲製作人：余佳倫、黃宣《不開燈俱樂部BKD CLUB》／Yellow《都市病》

最佳樂團：閃靈（林昶佐、劉笙匯、葉湘怡、汪子驤、高嘉嶸）

最佳演唱組合：椅子樂團

最佳年度歌曲：蔡依林《玫瑰少年》／《Ugly Beauty》

最佳編曲人：尊室安《遙遠的所在Styx》／《廖士賢西部》

最佳作詞人：李宗盛《新寫的舊歌》／《新寫的舊歌》

最佳演唱錄音專輯：林憶蓮《0》

最佳演奏錄音專輯：《The Journey》

特別貢獻獎：黑名單工作室

最佳台語專輯：《廖士賢西部》／廖士賢

最佳台語女歌手：江惠儀／《露螺》

最佳台語男歌手：流氓阿德／《溫一壺青春下酒》

最佳原住民語專輯：《斯瓦細格》／雅維‧茉芮

最佳原住民語歌手：雅維·茉芮／《斯瓦細格》

評審團獎：王若琳

最佳作曲人奖：艾怡良《Forever Young》／《垂直活著，水平留恋著。》

演奏類最佳作曲人：許鬱瑛《第三章：印度、意大利與我CHAPTER III： INDIA, ITALY AND I》／《波傑克特三PROJECT 3》

最佳客語專輯獎：《落腳》／羅思容

最佳客語歌手：楊淑喻(吉那罐子)／《理所當然》

最佳新人：ØZI／《ØZI The Album》

演奏類最佳專輯：《Lines & Stains》

演奏類最佳專輯製作人：陳建年／《黑熊森林電影原聲帶》

最佳音樂錄影帶獎：Slow《CASSA NOVA 半熟王子》

最佳裝幀設計獎：黃家賢、楊豐銘／《Hold That Tiger /擒虎記》