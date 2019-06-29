慕尤丁：藍卡巴或誤會了 沒貶低趙明福家屬





（吉隆坡29日訊）內政部長丹斯里慕尤丁指出，他在任何時候並沒有貶低趙明福的家屬，更不曾有指責明福家屬要求更多的意思。

他今日出席社團註冊局的開齋節開放門戶活動後，在記會上說，可能是武吉牛汝莪國會議員藍卡巴星誤會了其言論。

他說，就法律上的問題，總檢察長已經私下聯繫他，後者表示將在下週發表文告以說明真實的情況。

“所以，藍卡巴星不要誤會，我不曾貶低趙明福的家屬，也沒有指他們要求更多的意思。”

慕尤丁日前被詢及趙明福的案件時說，所有司法程序已經進行了，例如成立皇家調查委員會和賠償，家人接受了賠償還是不滿，他們要求更多（重新調查），在此情況下，他交給總檢察署做決定。

藍卡巴星批評慕尤丁的言論不妥當，將讓人民對趙家產生誤解，趙家並非要求不屬於他們的東西，他們只要求司法還明福一個公道。

另一方面，針對有指進口洋垃圾獲得黑幫包庇的問題，慕尤丁說，指控者應該把正確的資訊提供給警方，若有證據，警方絕對不會姑息和放任不理。

許景城案特工隊 受質疑料無損公信力

儘管很多人和有非政府組織質疑重查華裔牧師許景城等人被強迫失跡事件的特工隊成員，即武吉安曼法律部前主任拿督莫達有利益衝，但內政部長丹斯里慕尤丁相信這不會影響特工隊的公信力。

他說，除了莫達，特工隊還有多名成員，而且特工隊主席是前法官，因此，他對特工隊有信心，並希望眾人給機會讓特工隊履行職責。

“我收到了更多關於莫達參與調查安里仄末失跡的調查的更多信息，他曾在人權委員會調查許景城和安里失?事件的聽證會時在場，但他沒有直接參與聽證程序。”

他今日出席社團註冊局的開齋節開放門戶活動後，在新聞發布會上說：“我有信心不會影響到特工隊的公信力，特工隊還有多名成員，如果一個人有任何意圖，一個人將無法影響任何事情。”

先開特大修章 才能擇日黨選

另一方面，也是土著團結黨主席的慕尤丁指出，該黨需要先召開特大以通過修改黨章，才能擇定舉行黨選和大會的日期。

他說，根據黨章，該黨必須每3年舉行黨選，惟在這之前，有數項行政事務需要先處理和解決，包括修改黨章以納入新的條文。

他說，這包括選舉的方法、領袖的任期限制、賦權最高理事會譯定選舉日期，而這些建議都需要獲得特大的通過後才能落實。

他促請黨員不必對該黨黨選的問題感到擔憂，該黨一定會秉持民主原則，只是這是該黨第一次舉行選舉，所以必須慎重行動，確保一切依法依章。

“雖然這是行政上的問題，不是什麼大問題，但土團黨會遵照社團註冊法令和黨章辦事。”