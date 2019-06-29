不再徵新關稅 特習會美中同意重啟談判











（大阪29日訊）備受各方關注的特習會今早於大馬港時間10時50分登場，歷時80分鐘，較預期的90分鐘短。美國總統特朗普與中國國家主席習近平會面後同意，中美在平等和相互尊重下重啟經貿磋商；美方不再對中國出口產品加徵新關稅。特朗普會後表示，與習近平的會談“非常好，比預期的更好，我們已經重回軌道”。習近平則強調中美“合則兩利、鬥則俱傷”。據悉，兩國經貿團隊將就具體問題再討論。

特習會前，兩人先讓傳媒拍照，然後握手，雙方表情嚴肅。習近平表示，最近與特朗保持非常密切的聯系，強調兩國會就根本性問題交流，下一階段兩國發展定向把舵，推進以協調、合作、穩定為基調的關系。

習近平指，中方有誠意與美方繼續談判，管控分歧，但談判應該是平等，體現相互尊重，解決各自合理關切。在涉及中國主權和尊嚴的問題上，中國必須維護自己的核心利益，中美之間的分歧終歸是要通過對話磋商，尋找彼此都能接受的辦法解決。

中美正重回軌道

特朗普表示，美方希望通過協商，妥善解決兩國貿易平衡，為兩國企業提供公正待遇。他說，美方願與中方達成彼此都可接受的貿易協議，這將具有歷史意義。

“我會說，這是一場極富成效的會議，我認為我們可以繼續做一些可長留史冊的事。我和習近平關系良好，雙方的貿易談判立場曾很接近，但後來稍有後退，現在又近了一些。”

《紐約時報》報導，特朗普曾在今早的新聞簡報中提到，他昨晚已與習近平有過交談，據推測是在峰會晚宴上或接近晚宴時。

拒透露是否討論華為

特朗普說：“我昨晚曾與習近平碰面；其實昨晚已完成許多事項。至於是否會達成協議，時間將證明一切。”在場記者有向兩人提問，包括華為問題，但兩人都沒有回答。

是次特習會，美方參與者包括國務卿蓬佩奧、貿易代表萊特希澤、財長姆欽、商務部長羅斯、白宮貿易顧問納瓦羅、國家安全顧問博爾頓、白宮高級顧問伊萬卡、庫什納、署理白宮幕僚長馬爾瓦尼和白宮媒體主管斯科維諾。

而中方代表則包括外長王毅、國務院副總理劉鶴、商務部長鍾山、中共中央辦公廳主任、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國家發展和改革委員會主任何立峰和中國駐美國大使崔天凱。

連續2年 公報不批評保護主義

一連兩天的G20峰會將於下午閉幕，日媒報導，會後的聯合公報料將連續2年不寫入“抵制保護主義”的字眼，考慮以“推動自由、公平、非歧視的貿易體制”的字眼取而代之。

在2017年的德國漢堡G20峰會上，曾提及“反對保護主義”的字眼，但在去年的阿根廷布宜諾斯艾利斯G20，由於美國的反對，聯合公報未見“抵制保護主義”措辭。自2008年召開G20峰會以來，反保護主義措辭一直是G20主要表述之一。

改為“推動自由貿易體制”

日本首相安倍晉三昨天在會上提倡推進自由、公正及平等的貿易體制，多國表示贊同，料會爭取寫入聯合公報內。G20峰會首天討論了世界經濟及貿易等議題。安倍表示，環球經濟下行的風險很大，因貿易及地緣政治導致的緊張局勢加劇，呼籲二十國集團採取行動協調。國際貨幣基金組織總裁拉加德亦指，中美角力加深環球經濟風險，呼籲兩國緩和緊張關係。

白宮確認G20後

彭斯發表中國人權演說

美國白宮消息透露，副總統彭斯與總統特朗普達成共識，將其針對中國人權的演說日期押後至G20峰會後。特朗普為避免激怒北京，影響在G20峰會舉行的特習會。

彭斯曾在去年10月發表過對華政策演講，文章措辭激烈，被稱為“討華檄文”。據悉，彭斯的演講最早提出在5月29日或6月4日，但此時正值六四事件敏感時間點，加上中美貿易談判，被迫推遲至6月中。

彭斯擬在演說中，批評中國的人權、宗教自由及盜竊知識產權等課題。白宮將在G20後，公布確定的演講日期。

孟晚舟被捕後首次

習近平杜魯多短暫交談

加拿大總理辦公室透露，總理杜魯多與中國國家主席習近平昨天在G20峰會上有短暫的交談互動，形容互動具“正面及建設性”。這是兩國領導人自去年12月兩國關系陷入僵局後，首次見面。

杜魯多辦公室官員說，杜魯多與習近平在峰會期間的交談超過一次。在工作午宴時，杜魯多坐在習近平旁邊，兩人透過繙譯作出短暫交談，並且握手。兩國領袖皆同意，若有需要，可能有更多對話機會。

去年12月，加拿大應美國要求，拘捕在當地轉機的華為副董事長孟晚舟，中加關系就此鬧僵。中國先後以從事情報工作為由逮捕了兩名加拿大公民，禁止從加國進口芥花籽及豬肉加工產品。

加拿大外長方慧蘭就中方扣留兩名加國公民一事，再次促請中國釋放兩人。