吸煙室改建 全球首間國會無人商店









（吉隆坡29日訊）全球首間設立在國會的人工智能無人商店，將於7月1日（周一）中午1時由國會下議院議長拿督莫哈末阿裏夫正式主持開幕。國會下議院副議長倪可敏指出，這間以Ximplicity命名的人工智能無人商店，顧客可以用手機支付，由於無須聘請員工，因此店裏售賣的商品比市場上的價格更加便宜，這是個絕對新的購物體驗。

他今日視察智能商店後向媒體表示，這是國會設施升級的重要一步，因為這不但是全球第一間設在國會殿堂的無人商店，也體現了大馬國會身為最高立法機構推動工業革命4.0以身作則的表現，值得所有政府部門仿效。

“設立智能無人商店的地點前身是汙煙瘴氣的吸煙室，如今經過Ximplicity的綠化與升級，不但煥然一新，也讓到訪國會的訪客眼前一亮，對國會留下深刻的印象。”

棕油樹為設計概念

他表示，改朝換代以後，經過一系列的改革措施，國會訪客人數去年增長超過3倍，這顯示愈來愈多人關心國會，因此國會無論是軟硬體設施都有必要穩建提升，國會議員更是必須終身學習，展現專業問政的素質以不辜負人民的期望。

他表示，國會設立的智能商店是以大馬國寶棕油樹做為設計概念，借以協助原產業部推廣棕油，無人商店完全由私人界出資，沒有動用半分公款，因此他要代表國會向Ximplicity首席執行員黃維彬及他的團隊致謝，感謝該公司對於國會的支持與協助。

今日陪同倪可敏視察無人商店裝修工程的包括Ximplicity首席執行員黃維彬、EspressoLab精品咖啡首席執行員約書亞劉及公司其他職員，大家都對全球國會第一間人工智能無人商店的設立充滿期待。