年輕人見到就想抽 食肆別賣煙





（芙蓉29日訊）衛生部副部長李文材呼籲，食肆業者自願停止售賣香煙最好，以減少煙民購買香煙的機會，也盼能降低煙民年輕化的現象。

他坦言，不少民眾都擔心年輕人若在市場頻繁看見香煙，會促使他們嘗試抽煙的心態。

他指出，之前也有一家知名連鎖嘛嘛檔自願停止售賣香煙，據知森州地區也有食肆如此，對此感到高興，畢竟專注於主要生意範疇，即售賣食物才最重要。

他補充，衛生部的確曾考慮要求所有售賣香煙的單位，包括食肆和便利店等註冊，不過目前未有進一步的決策和行動。但他強調，衛生部並沒有阻止任何單位售賣香煙。

李文材是於今日為“2019年森州口腔健康醫學研討會議”主持開幕後召開記者會時，如是指出。

出席嘉賓包括森州衛生局局長拿督再努丁、衛生總監（牙科部）多勒雅、馬來西亞牙醫協會主席阿末沙禮夫汀和籌委會主席沙魯萊爾等。

mQuit戒煙者增

李文材也指出，自從擴大禁煙區的措施推出後，由衛生部推行的“mQuit”戒煙計劃的註冊人數穩健增長，相信除了措施奏效外，人民也開始醒覺吸煙不但影響自身健康，還會影響週遭人士的健康。

他說，從2012年至2018年，登記“mQuit”戒煙計劃並成功戒煙人士已經超過1萬7000人。

前往診所登記並接受戒煙治療的人數分別為2015年7757人、2016年9570人、2017年1萬零240人、2018年2萬零32人；而通過上網登記“mQuit”戒煙計劃人數分別2016年474人、2017年325人、2018年485人及2019年1182人。

針對擴大禁煙區措施，李文材則指出，衛生部已經檢查11萬1042間食肆單位，僅有2萬6357間食肆沒有張貼禁煙告示。

同時，該部也發現民眾一旦發現食肆有張貼禁煙告示，都會自動走出食肆抽煙。

但他不否認，仍有冥頑不靈的食肄業者和煙民，然而目前衛生部只是給予警告，2020年1月開始便會嚴厲執法，向違反者開出罰單。

森愛心醫院執照 待土地問題解決

李文材今日也被媒體詢問關於森州愛心洗腎中心暨愛心專科醫院執照進展。

他透露，基於總院仍面對土地的問題，所以無法接受新的申請，不過一旦土地問題解決，相信會有相關單位或人士重新提出執照申請，衛生部將會評估申請及做出適當行動。惟，他強調，這並不影響森州愛心洗腎中心13間分行的運作，因為有關分行都持有獨立執照。