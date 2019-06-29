宋仲基要離婚 警告宋慧喬不能散布謊言

（首尔29日讯）双宋夫妻宋慧乔、宋仲基1年8个月梦幻婚姻27日正式画上句号，关于两人离婚主因众说纷纭，有一说指两人从去年就为了小孩和作品问题争吵。日前韩国媒体报导，宋仲基提出离婚调解前并未告知宋慧乔，也就是说宋慧乔根本是“被离婚”，而相关人士透露，宋仲基的动作警告意味浓厚，“暗示宋慧乔如果散布谎言，自己可以公开一切”。
据韩国媒体还原宋仲基提离婚调解过程，称宋仲基方面是自行先向首尔家庭法院提交调解申请书，早前才透过法律代理人告知宋慧乔，相关人士称：“这是为了提醒宋慧乔‘如果散布跟婚后生活或离婚背景的谎言，宋仲基方面也能够公开一切’”。
而宋仲基方面除了提出离婚调解，没另外要求精神赔偿费或赡养费等，似乎只想迅速完成离婚手续，其他什么都不想要，估计一个月后首尔家庭法院将举行首次调解，若双方未打算争执婚变责任，最快今年8月就能完成离婚手续，各自恢复单身。
《太陽的後裔》銅像恐被廢
《太阳的后裔》主角宋仲基与宋慧乔戏假情真，并于2017年10月共谐连理，想不到未够两年，两人早前宣布离婚，位于韩国江原道太白市《太阳的后裔》的观光景点，随著两人的爱情童话破灭，亦随时化为乌有。 2016年开始，太白市因《太阳的后裔》在当地取景而闻名，不少粉丝慕名前往朝圣。近年当地开设了《太阳的后裔》主题公园，并设有“双宋”亲嘴的铜像。最近当地相关部门更投入270亿韩圜（9650万令吉）建设《太阳的后裔》商业街。如今宋仲基与宋慧乔离婚，一系列的设施陷入困境。太白市政府人员表示，“双宋”突然宣布离婚，可能导致原定举行的“太白情侣庆典”亦被迫取消，而且所有《太阳的后裔》相关宣传品也可能要撤走，包括“双宋”的铜像。 宋慧喬爆有公主病 宋慧乔和宋仲基离婚，虽然她解释是个性不合，但仍引起外界诸多揣测。宋慧乔先是被爆瘦了5公斤，连婚戒都戴不起来，宋仲基则是压力大到掉发，模样很是憔悴，但如今又有业界人士透露，宋慧乔年纪轻轻爆红，被人捧在手心上，早就养成公主病性格，可能为这段婚姻埋下导火线。 根据韩国媒体报导，宋仲基早在去年9月《阿斯达年代记》开拍前，便搬离两人的爱巢，暂时借住在好朋友家中，但今年2月两人还被目击一起吃饭，似乎是试图挽救感情。据悉，夫妻俩去年开始为了第二代（小孩）问题以及拍摄作品有很大的争执，宋仲基最终搬离家中，婚姻亮起红灯。 宋仲基爸爸簡訊曝光 粉碎不滿媳婦謠言 宋仲基和宋慧乔早前证实离婚一事震惊娱乐圈，婚变原因仍吸引各界关注，有一说是他的父亲曾担心女方年纪较大，并不乐见两人感情，没想到“宋仲基爸爸”日前悄悄登上热搜，被晒出过去写给女方的简讯，间接打破谣言。 当时宋仲基爸爸在宋慧乔《男朋友》开播前所写的简讯，默默为女方宣传新剧，“俗话说，珍惜儿媳妇的都是公公，作为公公，我希望儿媳妇电视剧大红、且成为被世人喜爱的女演员。”一字一句都能感受到宋仲基爸爸对宋慧乔的疼爱低调又不张扬，并非外界盛传的不满媳妇。 事实上，宋仲基婚前便传出爸爸不满他谈姐弟恋，但爸爸最后仍以“儿子喜欢上了，没办法”尊重他的选择，针对谣言，父亲当时也有出面澄清：“我听过有传言说我反对这门婚事，但我绝对没有说过那些话，都是误会一场。”没想到，这对金童玉女的组合还是熬不过婚姻考验，走上分道扬镳一途。
《太阳的后裔》主角宋仲基与宋慧乔戏假情真，并于2017年10月共谐连理，想不到未够两年，两人早前宣布离婚，位于韩国江原道太白市《太阳的后裔》的观光景点，随著两人的爱情童话破灭，亦随时化为乌有。
2016年开始，太白市因《太阳的后裔》在当地取景而闻名，不少粉丝慕名前往朝圣。近年当地开设了《太阳的后裔》主题公园，并设有“双宋”亲嘴的铜像。最近当地相关部门更投入270亿韩圜（9650万令吉）建设《太阳的后裔》商业街。如今宋仲基与宋慧乔离婚，一系列的设施陷入困境。太白市政府人员表示，“双宋”突然宣布离婚，可能导致原定举行的“太白情侣庆典”亦被迫取消，而且所有《太阳的后裔》相关宣传品也可能要撤走，包括“双宋”的铜像。
宋慧喬爆有公主病
宋慧乔和宋仲基离婚，虽然她解释是个性不合，但仍引起外界诸多揣测。宋慧乔先是被爆瘦了5公斤，连婚戒都戴不起来，宋仲基则是压力大到掉发，模样很是憔悴，但如今又有业界人士透露，宋慧乔年纪轻轻爆红，被人捧在手心上，早就养成公主病性格，可能为这段婚姻埋下导火线。
根据韩国媒体报导，宋仲基早在去年9月《阿斯达年代记》开拍前，便搬离两人的爱巢，暂时借住在好朋友家中，但今年2月两人还被目击一起吃饭，似乎是试图挽救感情。据悉，夫妻俩去年开始为了第二代（小孩）问题以及拍摄作品有很大的争执，宋仲基最终搬离家中，婚姻亮起红灯。
宋仲基爸爸簡訊曝光 粉碎不滿媳婦謠言
宋仲基和宋慧乔早前证实离婚一事震惊娱乐圈，婚变原因仍吸引各界关注，有一说是他的父亲曾担心女方年纪较大，并不乐见两人感情，没想到“宋仲基爸爸”日前悄悄登上热搜，被晒出过去写给女方的简讯，间接打破谣言。
当时宋仲基爸爸在宋慧乔《男朋友》开播前所写的简讯，默默为女方宣传新剧，“俗话说，珍惜儿媳妇的都是公公，作为公公，我希望儿媳妇电视剧大红、且成为被世人喜爱的女演员。”一字一句都能感受到宋仲基爸爸对宋慧乔的疼爱低调又不张扬，并非外界盛传的不满媳妇。
事实上，宋仲基婚前便传出爸爸不满他谈姐弟恋，但爸爸最后仍以“儿子喜欢上了，没办法”尊重他的选择，针对谣言，父亲当时也有出面澄清：“我听过有传言说我反对这门婚事，但我绝对没有说过那些话，都是误会一场。”没想到，这对金童玉女的组合还是熬不过婚姻考验，走上分道扬镳一途。