宋仲基要離婚 警告宋慧喬不能散布謊言









（首尔29日讯）双宋夫妻宋慧乔、宋仲基1年8个月梦幻婚姻27日正式画上句号，关于两人离婚主因众说纷纭，有一说指两人从去年就为了小孩和作品问题争吵。日前韩国媒体报导，宋仲基提出离婚调解前并未告知宋慧乔，也就是说宋慧乔根本是“被离婚”，而相关人士透露，宋仲基的动作警告意味浓厚，“暗示宋慧乔如果散布谎言，自己可以公开一切”。

据韩国媒体还原宋仲基提离婚调解过程，称宋仲基方面是自行先向首尔家庭法院提交调解申请书，早前才透过法律代理人告知宋慧乔，相关人士称：“这是为了提醒宋慧乔‘如果散布跟婚后生活或离婚背景的谎言，宋仲基方面也能够公开一切’”。

而宋仲基方面除了提出离婚调解，没另外要求精神赔偿费或赡养费等，似乎只想迅速完成离婚手续，其他什么都不想要，估计一个月后首尔家庭法院将举行首次调解，若双方未打算争执婚变责任，最快今年8月就能完成离婚手续，各自恢复单身。

《太陽的後裔》銅像恐被廢