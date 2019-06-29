指魏家祥阻自立合作社退款一馬 董事主席黃炳火退出馬華





（吉隆坡28日訊）馬華創辦的自立合作社的董事主席黃炳火早前指控，該社希望主動退還過去從一馬公司基金會取得的1500萬令吉，但馬華總會長魏家祥卻下令該社不得會晤反貪汙委員會以商談退款事宜，因此，他為表達不滿而宣布退出馬華。不過，該合作社的11名董事較後挺身捍衛魏家祥，並指黃炳火言論“完全與事實不符”。

《當今大馬》一則報導指出，黃炳火是於周五下午發文告，指控魏家祥幹涉自立合作社的日常運作，並阻撓該機構退還過去從一馬公司基金會取得的1500萬令吉。

黃炳火說，自立合作社於2012年接獲一馬公司基金會提供的1500萬令吉撥款後，將之充作青年微型貸款計劃，而有1264 名小企業者獲得這筆撥款。

“該撥款約172萬令吉已被報銷為壞賬、另外103萬令吉用作繳付稅款，目前，自立合作社持有剩余撥款約806萬令吉。”

“基於反貪會上周宣布了被追討的41個人及單位的名單，並指將陸續追討一馬公司款項，本人遂於6月27日召開自立合作社董事部緊急會議，討論此事。”

他披露，董事部會議中提議歸還一馬資金，以保障6萬社員及員工的利益，避免被當局列入追討名單，以致打擊社務。

“經過深入商討後，董事會指示我於周五與大馬反貪汙委員會會面，以澄清自立合作社的情況，以及尋求該委員會的意見及指導。”

“但我尚未與大馬反貪汙委員會作出會面安排前，馬華總會長（魏家祥）就通過社交媒體指示所有自立合作社董事部成員不得與大馬反貪會進行會議，並需在2019年7月1或2日（未定）與馬華領袖會面。”

“我強烈反對馬華總會長幹涉自立合作社的日常運作。為表抗議，我決定退出馬華。我也將重新召開自立合作社緊急會議，並重新提呈有關退還IMDB 撥款的提案。”