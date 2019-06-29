王建民：收購大道不影響赤字 若沒換政府 路費將漲2元





（吉隆坡28日訊）國際貿易及工業部副部長王建民假設，如果509大選沒有換政府，相關大道公司便能按照特許經營合約，將過路費調高1或2令吉，而吉隆坡西部疏散大道（SPRINT）的本查拉樞杻收費站，甚至將從3令吉調漲至5令吉。根據合約，SPRINT大道的格靈芝樞杻過路費將從2令吉50仙漲至3令吉50仙，白沙羅樞杻的過路費可從2令吉調漲至2令吉50仙。白沙羅蒲種大道（LDP）的過路費也可從2令吉10仙漲至3令吉10仙。”

他強調，收購金務大公司旗下4大道，並不會使財政赤字惡化，也不會加重政府財政的成本。

希盟承諾不調漲路費

他今日在民主及經濟事務研究中心（IDEAS）舉辦的“公共論壇：大馬的未來4年”致詞時表示，前朝政府的做法是不讓過路費漲價，也不賠償大道公司，交換條件是延長特許經營合約有效期10、15年。

他認為，與其調漲過路費或賠償作為替代方案，新政府寧願用這筆可能充作賠償費的資金收購4條大道，條件是在非繁忙時間為人民提供過路費的折扣，以及承諾不調漲過路費。

他說，這將是希盟政府逐步兌現競選承諾的模式，也希望民眾持續監督，並提供意見和建議。

王建民指出，在促進新經濟成長上，他擬出3項策略，包括持續為大馬吸引高素質的外來直接投資（例如網購平台阿裏巴巴到吉隆坡設立東南亞首個辦公室）、工業革命4.0及數字經濟政策，以及制定永續政策來驅動經濟活動和推動經濟成長。

提到希盟政府的國家汽車政策，他稱，目前正與其他部門尋求咨詢，貿工部希望未來可由部長公布這份國家汽車政策。

“其實第三國產車計劃，是由首相署旗下的大馬高科技工業集團（MIGHT）負責，不是企業發展部。”

詢及國庫控股研究院高級研究顧問佐摩指外國經濟每天都在惡化時，他坦承這是政府無法控制的，然而，該部承諾吸引更多外資，帶來更多就業機會。

他舉例，外資標準渣打已到大馬工藝園（TPM）開設辦事處，聘請數千名大馬員工，月薪逾9000令吉。