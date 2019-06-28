古拉：越南印尼外勞不來馬 探討引進非洲外勞





（怡保28日訊） 人力資源部長古拉說，由於越南及印尼員工已不願來我國工作，所以人力資源部正在探討引進非洲員工到我國工作的可能性。

“由於越南及印尼的最低薪金已經和我國的最低薪金持平，所以，這兩個國家的勞工已不願到我國工作。”

他周五下午在金馬侖和當地的園主及農民展開對話會後說，非洲國家的失業率目前高達80%。

“有僱主曾向我提出這個建議，指非洲也有投資者在我國投資，若他們想要從非洲帶自己國家的人來這里工作，我們可以研究這個可能性。不過，這還只是一個建議，我們仍未和任何一個非洲國家進行協商。我日前也和一名非洲國家大使會面，有一起探討過這個可能性。”

此外，針對即將於7月1日恢複的外勞填補政策，他說，這個系統解凍後，我國將可解決50%的外勞問題。

他披露，目前人資部和內政部還在就申請外勞填補的程序規範作討論，並呼籲僱主耐性等候宣布。

古拉：須嚴控孟勞人數 勤力又諳馬來文恐威脅國人

針對引進孟加拉外勞一事，古拉指出，政府和孟加拉領事館的協商已進入最後階段，並正在針對幾項建議進行討論，其中一項建議就是如何將非法孟勞遣送回國。

他也在對話會中回應孟加拉外勞逃跑的問題時說，政府目前也在探討韓國政府在逃跑外勞課題的應對政策，即規定外勞為本身投保。

他說，國際勞工組織政策規定所有僱主一定要為外勞投保，讓他們享有和本地勞工同樣的待遇。

“作為有責任的政府，我們必須嚴厲控制引入孟加拉外勞的固打，如果放太多孟勞進入我國，而他們都留在這里不回國的話，將來他們會跟國人形成強大的競爭，因為他們比很多人勤力，且他們的馬來文也說得比許多國人好。政府在這方面的做法就是引入其他國家的外勞，以取得平衡。”