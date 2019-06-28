3劫匪闖屋要砍人 情侶嚇得漏夜搬









（新山28日訊）3名蒙面匪闖屋打劫，一入屋就拿著3把巴冷刀作狀欲砍人，嚇得一對華裔情侶租戶不敢輕舉妄動，待劫匪逃走後更連夜奔向親戚家避難，寧可不取回抵押金也不願繼續租住該屋。

劫案於今日凌晨2時許，在馬西至達城的巴尤29路雙層排屋發生，事主損失總值逾1萬令吉的財物。

今日下午，同樣從事冷凍食品業的事主陳偉業（35歲）和王素珍（34歲），在馬華巴西古當區團團長張家名協助下，召開記者會說，兩人租住排屋約半年，是首次遇劫。

陳偉業指出，匪徒干案時，戴著滑雪帽和口罩，身穿長袖衣，個子瘦小，口操流利馬來語。

他相信匪徒是在凌晨時分，剪開屋後籬笆後，再剪斷側門鐵門鎖耳後進入屋內。由於房屋隔音較好，他們並不清楚匪徒乘坐什麼交通工具上門。

他說，事發時，他與女友正在樓上的主人房內，他當時已熟睡，女友則在刷手機。他是在匪徒撞開主人房的木門，持刀衝入房時被驚醒。

他續稱，由於他個子較大，匪徒擔心他反抗，因此3匪一進房就舉起巴冷刀沖向他，作狀要砍他。

他和女友被這一幕嚇著，為免匪徒傷害他和女友，他即刻舉起雙手作投降狀，要求匪徒只取錢財勿傷人。

匪徒過後用鞋帶捆綁他的雙手，喝令他與女友留在主人房，隨即到處搜索財物，搶走手提袋、三台手機、一台手提電腦及一些現金。

匪應要求交還護照證件

他說，他與女友於去年年底租住此屋，原本非常喜歡此處寧靜的環境，以為可在屋旁空地種些花。但是，在發生劫案後，兩人對房子留下陰影，已不願繼續租住，打算遷往他處。

他形容，現在一閉上眼睛，就會想起匪徒舉刀欲砍人的一幕，差點就沒了性命。

他當時也很擔心女友的安危，深怕匪徒對女友不軌。

他表示，他心想若對方真的對女友起色心，他一定拼死救女友，和對方反抗到底。

他也提到，三匪入屋幹案時，其中一人扮演“黑臉”，兇巴巴地威脅他交出財物，至於另一匪徒則扮演“白臉”角色，用較溫和的語氣勸告兩人交出財物，並表明只為錢財，並非要傷人。

由於兩人將在一星期後出國，加上有“白臉”匪徒可求情，女事主在遇劫過程中，曾“敢敢”要求匪徒別拿走護照和重要證件，結果匪徒特地掏出這些重要證件留在屋內未帶走。