4年577宗棄嬰案 副揆：採措施推動公眾醒覺





（龍溪28日訊）副首相兼婦女、家庭及社會發展部長拿督斯里旺阿茲莎說，根據警方數據，棄嬰案件從2012年起便出現增長趨勢，而於2014至2018年期間更共有577宗棄嬰案件，在在顯示這是必須緊急處理與解決的嚴重問題。

她今日在南北大道龍溪收費站，為防範棄嬰事件的婦女部24小時關愛熱線（15999）的醒覺運動主持推介時說，棄嬰的主因是不想要孩子，以及少女未婚先孕。

“婦女部正採取主動的措施，制定宣傳與防範策略，同時推動公眾意識醒覺活動，尤其是針對青少年的生殖健康。”

她說，婦女部也在警方鑒定的棄嬰“熱點”地區實行“地點測繪”（Locality Mapping）及“戰略干預”（StrategicI ntervention）。

旺阿茲莎說，婦女部高度關注嬰兒和母親的安全與生命課題。

“為了減少棄嬰案件，我們希望青少年的父母、校方、社會、宗教組織、媒體及執法

單位與政府合作。”

休息站廁所貼熱線海報

她呼吁“意外”懷孕的少女和女性，若有需要幫助，聯系婦女部24小時關愛熱線（15999），尋求經驗豐富的輔導員的幫助。

她提醒少女和女性，不要做出可能危及自己生命和寶寶生命的輕率決定。

“根據《刑事法典》318條文，棄嬰是違法行為。”

旺阿茲莎說，在南北大道公司的支持下，婦女部在南北大道全部22個休息站的男女廁所內，貼上附有關愛熱線的海報。

“此舉旨在讓更多人知道關愛熱線，從而可以在無助時求助，進而挽救棄嬰的生命。”