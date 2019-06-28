非法廠爆炸 化學品外洩污染水源　牛被毒死流產

（蘆骨28日訊）蘆骨博達納（Perdana）工業區非法化學工廠火災爆炸後引發後遺癥，牛主申訴飼養的牛只被污染水毒死及流產。

工廠月前因發生嚴重火災及爆炸事故，導致化學品外洩，流入牛群飲用的水源，牛主申訴2只牛被毒死、一只母牛流產。

非法化學工廠是於4月17日發生火災爆炸，當局事後化驗揭發，這些埋在地底的化學品一旦觸碰水，就會造成爆炸。

化學品觸碰水爆炸

來自宜嘜園西爾文和西華兄弟投訴，他們一共飼養80頭牛，平時放牧在宜嘜園附近，而工廠距離他們住家不到500公尺，牛群肯定會在該地區活動。

他們指出，他們是在上周發現其中2頭牛工廠旁的泥地飲用雨水後，2天就死亡。他們事後到現場用手機拍攝作為證據。

“牛只發生死亡事故後，另有一頭母牛也流產。另外，至今還有2頭牛不知所終。”

他們指出，此事令他們蒙受約2萬令吉損失。目前，他們已經向警方、環境局和獸醫局投報，至今沒有看到當局採取行動。

他們補充，盡管此前他們曾經向工廠的印裔業主反映及要求賠償，但是對方稱已接到環境局的罰款而拒絕，令他們申訴無門。(LSL)

大小爆炸持續到上周

宜嘜園邨長文仁德披露，非法工廠的化學品仍在，這期間大小的爆炸事故一直持續到上周，目前工廠已被相關部門封鎖。

由於出現牛只飲用參有外洩化學品的水源，他提醒家長、牛主和羊主，切勿讓孩子及動物在工廠附近走動。

他補充，化學品與水參雜後會發生爆炸，目前消拯局已把剩餘的化學品移到工廠的一個角落隔離，以策安全。