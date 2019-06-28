“問多多”惹怒 Grab司機吐痰毆女客

（吉隆坡28日訊）63歲阿嫲乘坐電召車去吉隆坡中央院探望在加護病房的丈夫，豈料上車時“問多多”，引起司機憤怒，不僅朝她吐口水，還揮拳打傷她的左額。

傷者女兒事後在推特發文揭發此事於昨天早上10時許，發生在旺沙馬朱地區一間公寓樓下；這則推文隨後在網絡上傳開，引起許多討論，除了GrabCar迅速回應指公司已經終止肇事司機的服務，一名自稱是電召車司機女兒的女子也撥電聯絡傷者女兒，向她道歉並要求她撤下推文。

Grab終止肇事司機服務

傷者女兒在推特上發文，指63歲母親準備去醫院探望父親，因此召來電召車，結果坐上車時，母親就問電召車司機“這是要去吉隆坡中央醫院的嗎？”，但司機沒有回答，於是母親再問“你真的是電召車司機嗎？”，引起司機不滿，直叫母親看車牌。”

女子說，母親當下便說“我只想問清楚，你為何沒有禮貌？”，然後下車準備召另一輛車，不料司機勃然大怒，直斥母親“老人家缺乏教養”，母親也回指司機“你也是滿頭白發啊”，沒有想到司機卻直接下車，朝向她的母親臉吐口水，還揮拳打傷母親的左額。

她指出，司機之後看見有保安員靠近，立刻坐上車離開。事發後，她及哥哥帶母親前往警局報警，並前往醫院驗傷，她也附上一張醫生證明指母親的確被人打傷。

司機道歉 辯稱沒揮拳

女子說，肇事司機事後有向他們道歉，卻辯稱沒有揮拳打她的母親，只是說可能是他揮手碰到她的母親。

“司機也報案稱他與我母親有爭執，但事發時，我母親雙手都領著東西，又怎樣跟他爭執？”

她指出，較早前，她要求若司機願意當面向母親道歉，她就會撤下推文，她也與司機女兒聯絡相約與他們在附近警局見面。“司機當時的確有向我們道歉，卻辯稱沒有揮拳打我母親。”

這名女子也說，疑是司機另一名女兒的網民在推特上聲稱司機沒有打她的母親，令她十分氣憤，因此決定不撤下推文，讓大家看清楚事情始末。

針對這起案件，吉隆坡警方尚未人做出回應。