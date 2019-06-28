政府補貼醫藥費 2萬人註冊健康檢查





（布城28日訊）衛生部副部長李文材指出，截止昨日為止，共有2萬1351名50歲以上的生活援助金領取者，註冊“全國健康檢查計劃”（PeKa B40）。這項推亍了兩個半月的計劃，是專注在援助50歲以上生活援助金及其配偶在治療費非傳染性疾病上的補貼。

他補充，其中有1萬9343人向全科醫生（GP）註冊及2008人向診所註冊，預料將80萬人受惠。

他表示，申請者可獲最高2萬令吉的醫療器材援助、1000令吉治療癌癥輔助，以及交通費補助（大馬半島最高500令吉，沙巴、砂拉越及納閩最高1000令吉）。

對於18歲至55歲的B40群體，政府則推出另一項低收入群（B40）全國保障計劃（MySalam），受保者可獲得36種嚴重疾病的保障，獲得一次性8000令吉援助金，每天可獲得50令吉住院補貼，一年最高為14天或700令吉。

今日為國家癌癥中心頒發2018年員工卓越服務獎後對媒體說，政府正在擬定管制電子煙及電子霧化器（vape）的法案，預計會在今年底或明年提呈國會尋求通過。

年底或呈電子煙法案

他提到，科學研究顯示，電子煙對人體同樣有害，蔓延到中小學生的趨勢更讓人擔憂，因此，該部將和通訊及多媒體委員會合作，監管網絡及社交媒體上銷售電子煙的平台。

呼籲家長關注，避免孩子通過線上付費方式購買到電子煙。

李文材表示，全面禁止電子煙是其中一個考慮的範圍，不過，當局也可能採用大部分國家的方式，例如立法管制。

另一方面，他說，國家癌癥中心成立6年，病患都接近滿員狀況，顯示這方面的需求很高，職員表現卓越。

國家癌癥中心司機巴德魯是2018年國家癌癥中心81名員工卓越服務獎中職位級別最低的一人，卻是唯一讓全場同事站起來為他鼓掌的人。