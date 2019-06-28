無法確定巴西古當空污肇因 環境部續監測空氣素質

（布城28日訊）能源科藝環境部仍無法百分百確定巴西古當空氣污染事件的導因，目前已經著手嚴加監測當地空氣出現“異常”（anomaly）的情況，同時繼續監督巴西古當周圍的化學工廠。

該部部長楊美盈指出，巴西古當空氣污染氣體讀數監測發現，當地空氣含有名為“甲硫醇”（gas methyl mercaptan）的氣體，該氣體是一種不尋常的現象；至於其他兩種被化驗偵測到的氣體則為丙烯腈（acrylonitrile）及丙烯醛（acrolein）。

她說，此次空污事件呼吸困難入院的患者，在他們的血液及尿液檢測報告中，並沒有發現上述3種氣體或化學物質的存在。

“在上次金金河空污事件中，我們能找到污染事件的源頭，但在今次事件中的8名患者的檢測報告內，我們無法查明污染的來源，因此未能100%確定空污的導因。”

她今日和衛生部長祖基菲裡召開聯合記者會時表示，該部已經和柔州政府配合以繼續監督這類不尋常的空污現象，並告知人民事件的進展。

“巴西古當不可持續（non-sustainable）的發展會對環境帶來長期負面的影響，而且當地化學工業的快速發展和高密度，是造成環境承載受到影響的主要因素，包括空氣、土地和河流。”

楊美盈指出，基於當地的化學工廠和住宅區、學校和社區之間缺乏緩衝區），工業污染區和民眾居住地非常靠近，致使到巴西古當居民面對化學災難的風險。

她認為，此次空污事件敲響一記警鐘，也提醒政府密切關注各州屬地區，尤其工業區和住宅區位置相近的地方，以商討設立緩衝區方案。

她說，該部將於下週一（7月1日）在巴西古當與化學工業者進行會議，商討對策，包括政府和化學工業者之間的合作，以進行預防和監督。

政府擬重安置250家化學工廠

楊美盈指出，政府確實有計劃重新安置巴西古當250家化學工廠，不過，目前仍處於商討階段，一旦有所決定，將由柔州大臣做出相關宣佈。

她強調，該部極為重視巴西古當空污事件，並會針對緩衝區進行分析，以降低化學災難的風險，也會考慮效仿先進國所採用的空氣分散模式，在巴西古當設立空氣承載能力系統。

“政府也會設立空氣污染物質檢測站，以持續監測當地空氣素質，協助採取防範行動。”

她說，巴西古當將成為我國第一個擁有優質環境監測系統的重工業區，不過，有關檢測站的結構和系統設計必須根據研究以後才能定奪。

“我們希望上述方案能夠在今年杪前實施。”

截至週四病患共748人

衛生部長祖基菲裡指出，截至昨天，巴西古當空氣污染事件再增4宗新病例，病患已被送診所治療，現階段並沒有任何病患進入加護病房或死亡病例。

他說，至今事件中出現呼吸困難症狀者共有748人，其中有709人接受治療，39人已經送往醫院留醫。

他補充，根據病患對化學污染的測試結果，當中對有毒的氰化氫（hydrogen cyanide）、氰化物（cyanide）、硫氰化氫（hydrogen thiocyanide）及揮發性有機物質（volatile organic substances；VOC）皆是呈陰性反應。

“可見，在化學工業區設立緩衝區方案是保護人民的方法之一。”

他表示，柔佛州衛生局仍在事發地點進行監督，民眾一旦出現呼吸困難症狀、嘔吐、暈眩及頭疼應立即前往臨近的診所就醫。