錯信閨密 借戶頭變錢騾 扣留室睡蟑螂

（吉隆坡28日訊）我們自不是被教導出外靠朋友嗎？25歲女行政人員卻是遭閨蜜出賣，把其戶頭借給非法集團，最終導致她淪為錢騾，遭警方扣押調查，慘與蟑螂同住同睡同吃7天，“恐怖”的經歷讓她畢生難忘。

受害人現在更擔心接下來她可能面對7項欺詐提控，她今日挺身而出勸導公眾，尤其是年輕人要好好的保護私人的財務，不要隨便借出戶頭，以避免步上其後塵，付出慘重代價。

受害人李小姐（25歲）來自增江，是一名行政人員及兼職微商。她今日向馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜申訴其遭遇。

銀行員告知有大筆轉賬

她說，她在去年10月因為微商生意而到一家銀行開設戶頭，陪同她一起前往銀行的小學同學兼好友要求她“借出”其戶頭。“她說，她是因為要轉賬才向我借戶頭，同時答應會給我1000令吉，借用該戶頭一年。”

她說，對方是她非常信任的好朋友，加上她也剛才手頭緊，就把戶頭借了給對方。“我把戶頭提款卡和網銀密碼等資料全部都交給對方。”

她說，在借出戶頭大約一個月，就有兩名自稱是銀行職員的印裔男子找上其工作的地方，並通知她說，她的銀行戶頭有不尋常的大數額轉賬。

“我當時被嚇到，但因為對方要我不能驚動我的好友，因此我就繼續保持緘默，沒有向好友追查戶頭的用途。”

“到了12月23日，來自金馬區的警員就到我的工作地方扣留我。他們把我帶到沙亞南警察局扣留4天，然後再把我帶到金馬警局扣留3天。”

她說，7天的扣留生涯讓她永生難忘。“十多人擠在狹小的扣留室，當中有不少外勞。扣留室內沒有睡板、沒有被單，我必須睡在冷硬的地板，地板上還到處是蟑螂，送來的飯菜都已經有霉酸味的，面包也都是乾硬的難以下咽、給喝的水也都只是裝在沒有吸管的塑膠袋內、如廁也是在眾目睽睽下。”

提到在扣留室的遭遇，李小姐不禁哽咽及淚灑記者會。

提扣留室遭遇哽咽

目前，她只有一宗涉及2萬令吉案件被帶上法庭，面對刑事法典424條文（不誠實或欺詐轉移或隱瞞財產）控狀的提控。

她說，根據警方告知，她共涉及7宗高達10萬令吉欺詐案。“我現在非常害怕，我不想再被關押到扣留室，那種經歷實在很恐怖。”

在遭扣押的期間，扣留室內有7、8個情況與她類似的青年。他們都是男生，他們也都是把戶頭借人而惹禍上身。

無法原諒已絕交

對於其好友，李小姐說，她相信其好友也是受害人之一，她也是遭人蒙騙，可是，她還是沒有辦法原諒朋友的詐騙，兩人也因此斷絕朋友關系。

她說，她是在被扣押當天，就在警察局看到其好友，當時好友是比她提早一天被收押。

她說，她在扣留室內有問朋友為何如何害她，朋友解釋是說，她本人也不知道怎麼一回事，她也是被騙。“我後來從警方盤問她時，知道朋友是收了‘集團’3000令吉來‘收購’戶頭。”

借戶頭成錢騾 張天賜：今年接11宗

張天賜披露，今年迄今，他總共接獲11宗因為借戶頭成錢騾的投訴，涉及的款項達214萬5000令吉，數目逼近去年一整年32宗涉及295萬令吉的投訴。

他說，這些被當錢騾的受害人中，幾乎清一色是華裔，其中又以年輕人，包括學生在內。“去年32宗投訴中，華裔就占了28人，巫裔和印裔各別僅有2人；今年的11宗投訴中，9宗涉及者是華裔，巫裔和印裔各一人。”

他希望警方加緊追捕這些案件背後的非法集團，因為這些錢騾只是被利用而已，他們只是獲取少少的利益，卻付出可能毀掉一輩子的代價。

馬華公共服務及投訴部律師拿督湯木也披露，錢騾主要都是被警方以刑事法典424條文下被扣留，一旦罪成，可被判處不超過5年監禁，或罰款，或兩者兼施；如果是利用他人戶頭者，則可能被控刑事法典第420條文（欺騙及不誠實地引誘他人移交財物），一旦罪名成立，可被判處監禁至少一年，最高10年，及鞭笞或罰款。