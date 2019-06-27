積寶快破3千萬 全城期待積壓效應

（吉隆坡27日訊）“哇！太令人興奮了！萬能積寶首獎獎金升到2988萬令吉啦！積壓效應就快生效了。”

忠實顧客Adrian從吉隆坡孟沙區的萬能銷售員手中接過購買的萬字彩票時興奮的說，“積壓效應一旦生效，就算贏得了積寶2獎我也非常滿意了。”

Adrian的目標是贏取萬能積寶的最高獎項，即積寶1和積寶2。

由於本週末的萬能積寶獎金預計將超越3000萬令吉，全國境內的萬能銷售站一片沸騰，客戶也情緒高漲，滿心期待3000萬令吉的萬能積寶獎金和積壓效應（Cascading）。

每當萬能萬字積寶獎金超過3000萬令吉時，積壓效應即刻生效。如果沒人贏得積寶1，那麼，預計超過2000萬令吉的那份金額將被積壓為積寶2的額外獎金。

假設週六沒有人贏得積寶1，而您卻中了積寶2，那麼您將會贏得額外的1000萬令吉獎金。

萬能發言人說：“這將是今年萬能積寶第二回的積壓效應！我們感受到客戶的激動心情，我們也希望我們的客戶們贏得豐厚的獎金。今年對我們的客戶來說真是美好也是充滿驚喜和幸福的一年。”

自從推出萬能積寶遊戲以來，萬能史上被贏取的最高積寶獎金是3382萬299令吉。

2018年12月，有2位幸運兒贏得了積寶2獎金，由於積寶1沒有贏家而分享了額外的1000令吉積寶1獎金。除了積寶2的獎金，贏家也驚喜獲得了額外的數百萬獎金。