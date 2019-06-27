敦馬：下週呈動議 國會議員都須申報財產

（吉隆坡27日訊）首相敦馬哈迪證實，政府將在下週復會的國會下議院會議中提呈動議，強制所有國會議員，包括反對黨申報財產。

“我們將會提呈，通過不通過，那是另一回事。”

“其實全部（國會議員）都應該申報他們的財產，因為反對黨也有其影響力，我們不應該利用自己的影響力來得到金錢。”

馬哈迪是今日傍晚出席“漫威工作室：10年超級英雄展覽”後受訪時，這麼表示。

掌管法律及國會事務的首相署部長拿督劉偉強說，他將在國會復會首日就提呈這項動議，而通過此動議只需要簡單大多數，因此相信擁有138名國會議員的希盟政府，可以順利通過這項動議。

另外，馬哈迪與夫人敦茜蒂哈斯瑪也為“漫威工作室：10年超級英雄展覽”主持推介禮，他在參觀漫威展覽後笑著分享，自己最喜歡的漫威人物是超級大反派“滅霸”（Thanos）。

“（它）很大隻，也很兇。”

談及這個展覽能如何促進我國旅遊業時，首相相信這個展覽將吸引許多漫威迷前來朝聖。

“我想很多人都會來看這個展覽，因為（體驗）比較特別，他們平常只是在電影看到這些人物，現在他們可以親眼看到3D版的這些人物。”

“以前如果要製作動畫，還得用手畫，現在不需要了，可以使用動畫。”

世界巡迴的“漫威工作室：10年超級英雄展覽”如今登陸大馬，展覽選在柏威年（Pavilion）購物廣場10樓舉行，從6月28日開始，每天早上10時至晚上10時開放參觀，為期4個月至10月27日。

展覽是為了歡慶漫威工作室成立10週年而舉行，漫威從2008年第一部“鋼鐵人”（Iron Man）到今年的“復仇者聯盟4：終局之戰”都票房火紅。

這個展覽是由東南亞華特迪斯尼公司授權Crave Alive及Beast Kingdom，與大馬三星（Samsung）、馬來亞銀行及KLOOK合作舉辦。

展覽共有10個展覽館，讓漫威迷與他們所喜歡的超級英雄如鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾（Thor）、奇異博士、星際特工隊、黑豹、蟻人、驚奇隊長及復仇者聯盟的代表性人物肖像合照，以及享受互動體驗。