先後微博宣佈 范冰冰李晨分了

（北京27日訊）中國藝人范冰冰和李晨相戀4年，經歷過風風雨雨後，雖然李晨曾於2017年向范冰冰求婚成功，但他們兩人週四卻突然同時宣布，他倆的關係已從戀人回到朋友，藉此公佈兩人分手的消息。

據悉，范冰冰週四先於微博發文宣佈。“人的一生可能會經歷各種告別，在我們的相遇中收穫的愛和溫暖都化為了永恆的力量，感謝一路走來你所有的給予、支持和愛。

謝謝未來還會有的關心和愛護。我們不再是我們，我們依然是我們。”

冰冰文中雖未明說兩人已分手，但李晨隨後卻迅速轉發貼文，並直接通過“再做回朋友”的字眼證實兩人已經分手。

“從朋友到愛人，再做回朋友，情感的形式會變，但你我之間最純粹的感受不會變，彼此的信任與支持是永恆的。我們不再是我們，我們依然是我們。 ”

范冰冰進入演藝圈多年，她曾曾和李晨屬於同一家公司，但兩人當時沒有太多交集，直到兩人於2014年拍攝連續劇《武媚娘傳奇》，距離才逐漸拉近。

不過，他們兩人離開劇組後，曾一度斷了聯絡，之後才又因為微信而擦出愛火花，並於2015年5月一同貼出兩人親密合照，然後以簡單的兩個字“我們” ，公開他們正在交往的消息，此事一度轟動演藝圈。

范冰冰也曾甜蜜的說：“李晨是我最後一個男友！”兩人交往以來，更是不斷放閃，且展現跟對方一起走到最後的決心。

2017年9月，李晨趁著范冰冰36歲生日當天，舉辦盛大求婚禮，並准備粉紅色蛋糕和許多玫瑰，然後當場下跪並拿出戒指，最終獲得范冰冰含淚同意。不過，隨著范冰冰早前因“逃稅”風波而隱匿一段時間後，坊間即不斷傳出兩人分手的消息，但范冰冰和李晨當時皆未正式作出回應，不料，經歷過這些風風雨雨後，兩人最終依然無法走到最後。